敖德薩遭俄軍不斷彈襲 當地親俄政黨高層悔不當初

位於敖德薩的飯店集團「Grand Pettine」，有多棟建築被俄軍飛彈摧毀，但此飯店過去曾吸引許多俄國政界人士與親俄人士入住。（路透）

2022/05/15 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕位於烏克蘭西南部的港口城市敖德薩（Odesa），近期不斷遭到俄軍利用飛彈進行遠程打擊，市區內有多棟建築被毀壞，過去曾擔任敖德薩當地親俄政黨重要成員的商人迪米多夫（Sergey Demidov）表示，他旗下的飯店建築被俄羅斯飛彈摧毀，俄羅斯入侵烏克蘭讓他十分憤怒，想起過去曾參與親俄政治活動，他坦言自己悔不當初，寧願把當初那段時間當作不存在。

根據美國《CNN》報導，目前擔任飯店集團主管的迪米多夫表示，烏克蘭親俄派勢力在10年前達到顛峰，他所負責的飯店集團「Grand Pettine」曾在敖德薩迎接大批俄羅斯政治人物與媒體，並在飯店裡舉行了會議，討論烏克蘭與俄羅斯之間的「兄弟情誼」，並討論兩國該如何團結。

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迪米多夫曾身為敖德薩親俄政黨的重要成員，但談及俄羅斯入侵烏克蘭，讓他十分憤怒。迪米多夫表示，大家都可以看到飯店內並沒有彈藥，也沒有部隊部署在這裡，這裡只是一個娛樂旅遊地點，但那些下令發射這些飛彈的人顯然根本不知道他們把飛彈射到哪裡，飯店多棟建築被飛彈摧毀，我們至少要休業一整年。

談到過去的親俄色彩，迪米多夫坦言，他寧願忘記那段歲月，他也強調：「我是敖德薩的愛國者，我也是百分之百的烏克蘭人。」

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