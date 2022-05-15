多位俄軍高階將領被革職 烏軍展開反攻（不斷更新）

烏克蘭軍隊展開反攻。圖為被摧毀的俄軍戰車。（美聯社）

2022/05/15 08:49

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間5月15日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

＊位於東北大城哈爾科夫（Kharkiv）周邊的俄軍正逐步撤退，並移往哈爾科夫東南方的補給重鎮伊久姆（Izium），不過烏軍也開始在伊久姆周邊發動反攻，若伊久姆被烏軍收復，將會對俄軍補給線造成重大打擊，屆時俄軍將更難在烏東地區包圍烏軍。

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＊烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）指稱，日前到前線督戰而被烏軍炸傷倉皇逃離的俄國總參謀長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）已經被停職。俄羅斯西部軍區第一戰車部隊司令基塞爾（Sergei Kisel）則是已被捕、遭到開除。

烏克蘭內政部在Telegram指稱，有2名俄羅斯陸軍司令因在烏克蘭損失慘重而遭革職，而黑海艦隊指揮官奧西波夫（Igor Osipov）上將則因旗艦「莫斯科號」遭擊沉，已被免職並逮捕，其下屬海軍中將也正在接受調查。

＊烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）14日表示，東部頓巴斯地區情勢仍然非常艱困，並稱俄羅斯部隊仍試圖展現某種勝利，「在全面入侵第80天，這似乎特別瘋狂，但他們不會停止他們的行動。」

＊烏克蘭國防部情報總局（GUR）掌握消息，表示俄軍已耗盡營級戰術群（BTG）的儲備，俄軍從烏東頓巴斯地區徵兵的替補部隊訓練差、士氣低落，「因為這是俄羅斯佔領軍進行強制動員和徵兵的地方。未經訓練的人員，基本上沒有戰鬥經驗」。

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