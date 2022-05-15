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    美國水牛城爆超市槍擊案 10死3傷 18歲槍手被捕

    紐約州水牛城一處超市發生大規模槍擊案，槍手犯案造成10死3傷，目前槍手已被警方逮捕。（路透）

    紐約州水牛城一處超市發生大規模槍擊案，槍手犯案造成10死3傷，目前槍手已被警方逮捕。（路透）

    2022/05/15 07:20

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州水牛城（Buffalo）在14日發生超市大規模槍擊事件，造成至少10人死亡，1名涉嫌槍手已被水牛城警方逮捕。

    綜合外媒報導，水牛城連鎖超市「Tops Friendly Market」在14日下午發生大規模槍擊事件，一名身著防彈衣的槍手闖入超市行兇，造成10人死亡、3人受傷。水牛城警方指出，這名槍手已被逮捕。水牛城市長布朗（Byron Brown）表示，槍手並不是來自水牛城社區，而是從其他地區開車幾個小時後來到水牛城市區犯案，「對於這座城市來說，今天是非常痛苦的一天」。

    水牛城警局局長格拉瑪利亞（Joseph Gramaglia）在記者會中指出，「Tops」超市槍擊案槍手是一名18歲的白人男性，槍手身穿防彈衣、頭盔等戰術裝備，並進行直播，他在停車場朝4個人開槍，其中3人死亡。

    槍手進入商店作案後，1名擔任保安的退休員警和槍手交涉，不過槍手仍對他開槍，繼續在商店裡犯案，最後槍手回到超市店門口，拿著槍抵住自己的脖子，警方說服槍手棄械投降，並將其逮捕。

    由於犯案地點位於水牛城市區以北的一處黑人社區，美國聯邦調查局（FBI）表示，目前正針對水牛城槍擊案進行調查，釐清是否屬於種族仇恨犯罪事件。據水牛城警局局長格拉瑪利亞說法，在此次槍擊案遭槍擊的13人中，有11人是黑人、2人是白人。

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