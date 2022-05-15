紐約州水牛城連鎖超市大規模槍擊 至少10死3傷

2022/05/15 05:54

〔中央社〕紐約州水牛城一家連鎖超市14日下午發生大規模槍擊事件，多人中彈，涉嫌開槍行凶的男子已被捕。水牛城新聞報引述警方報導，有10人喪命，另有3人受傷，其中2人性命垂危。

法新社報導，水牛城新聞報（Buffalo News）引述現場警官及執法消息來源指出，「一名著防彈衣槍手，持一把威力強大步槍行凶，造成10人喪命，另有3人受傷，其中2人性命垂危。」

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美聯社報導，水牛城警方今天稍早前表示，涉嫌開槍行凶的男子已被捕。

未獲准公開談論本案的兩名執法官員，匿名披露相關細節。警方尚未公布犯嫌身分。

水牛城警方稍早前發推文表示，紐約州水牛城連鎖超市Tops Friendly Market於14日下午發生大規模槍擊事件，有多人中彈，涉嫌行凶男子已被捕。

Tops Friendly Market到底有多少人中槍以及他們的情況等細節，目前無法立即獲悉。警方和那家連鎖超市的發言人都尚未回應記者的置評要求。

其中一名官員表示，那名槍手持一把步槍，進入那家超市並開火。調查人員認為，那名男子可能正在直播槍擊實況，正調查他是否有張貼網路聲明等。

但那名官員也提醒指出，調查仍處於初步階段，當局尚未查出明確動機，但正在調查是否出於種族動機。

那家連鎖超市位於主要是黑人社區，在水牛城市中心北方約5公里，周邊主要是住宅區，附近有連鎖雜貨店「家多樂」（Family Dollar）商店以及消防隊。

其中一名執法官員表示，目擊者指稱，那名槍手身穿軍服和防彈衣。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）發推文表示，她正密切監控水牛城一家超市發生的槍擊事件，並稱州政府官員已表明願意協助地方當局。水牛城也是侯可的故鄉。1110515

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