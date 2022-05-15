俄軍失利惹怒普廷！多名高階將領傳遭整肅 總參謀長被停職

烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇指稱，俄羅斯總參謀長吉拉西莫夫（左1）已被停職。（美聯社）

2022/05/15 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭遭遇頑強抵抗，損失慘重，烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）指稱，日前到前線督戰而被烏軍炸傷倉皇逃離的俄國總參謀長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）已經被停職，目前克里姆林宮在考慮是否要給他時間將功贖罪。

綜合外媒報導，阿列斯托維奇指出，俄羅斯總統普廷將入侵烏克蘭的不利，歸咎於俄軍高階指揮官，根據初步情資顯示，吉拉西莫夫已被停職，而普廷和克里姆林宮正在評估是否要給他時間將功折罪，來繼續領導俄國武裝部隊。

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阿列斯托維奇還透露，有一些俄軍的高級將領被撤職或逮捕，其中，俄羅斯西部軍區第一戰車部隊司令基塞爾（Sergei Kisel）已被捕並遭開除；而烏克蘭內政部則在Telegram指稱，有2名俄羅斯陸軍司令因在烏克蘭損失慘重而遭革職，而黑海艦隊指揮官奧西波夫（Igor Osipov）上將則因旗艦「莫斯科號」（Moskva）遭烏克蘭「海王星」飛彈擊沉，已遭免職並逮捕，其下屬海軍中將則正接受調查中。

吉拉西莫夫4月底親自到哈爾科夫東南方的伊久姆督軍時，傳出遭烏軍發動攻擊右腿受傷，而他缺席俄羅斯9日在莫斯科紅場舉行慶祝二戰勝利77周年「勝利日」大閱兵，讓他遭烏軍砲火打傷的傳言，再度甚囂塵上。

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