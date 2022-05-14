沒兵了？ 烏情報：俄軍耗盡BTG儲備 替補部隊訓練差

根據烏國情報單位掌握消息，俄軍已耗盡營級戰術群（BTG）的儲備，而替補的部隊則是訓練差、士氣相當低落。。俄羅斯士兵示意圖。（美聯社）

2022/05/14 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，前線不斷傳出缺兵情形，更募多個傭兵組織填補兵源缺口，根據烏國情報單位掌握消息，俄軍已耗盡營級戰術群（BTG）的儲備，而替補的部隊則是訓練差、士氣相當低落。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）在官網以「俄軍已耗盡營級戰術群（BTG）的儲備」為題發布消息指出，俄羅斯仍持續在國內秘密動員，俄軍在別爾哥羅德州（Belgorod）和羅斯托夫州（Rostovskaya）正根據徵兵和動員資源組建軍隊並派往烏克蘭，「然而，使用這樣的部隊在很大程度上是無效的」。

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烏克蘭國防部情報總局發言人斯基比特斯基（Vadym Skibitsky）指出，戰事已顯示使用這種部隊效果有限，「在許多情況下，這並不奏效，但我們真的明白，今天俄羅斯已經用盡了最具戰鬥力的營級戰術群相關的資源」。

斯基比特斯基也提到，俄軍從烏東頓巴斯地區徵兵的替補部隊訓練差、士氣低落，「因為這是俄羅斯佔領軍進行強制動員和徵兵的地方。未經訓練的人員，基本上沒有戰鬥經驗」。

事實上，英國戰情報告在本月2日就曾指出，在烏俄戰事初期，俄軍調派超過120個營級戰術群攻打烏國，約佔俄軍全部地面戰力的65％，但其中可能已有超過4分之1失去戰力。

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