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    大反攻！美軍事智庫：烏軍打贏哈爾科夫保衛戰 挫俄包圍企圖

    13日在哈爾科夫附近村莊一輛損毀的俄軍坦克殘骸。（歐新社）

    13日在哈爾科夫附近村莊一輛損毀的俄軍坦克殘骸。（歐新社）

    2022/05/14 18:12

    〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭部隊近日在第二大城哈爾科夫反攻，可望取得重大戰果。美國軍事智庫「戰爭研究所」（ISW）13日分析認為，俄軍面臨烏軍反擊攻勢以及增援能力有限下，正持續撤出哈爾科夫周邊地帶，「烏克蘭顯然打贏了哈爾科夫戰役」。

    哈爾科夫距離俄國邊境僅50公里，自俄軍2月底揮軍烏克蘭後，就一直遭到攻擊。戰爭研究所13日戰情分析指出，面臨烏軍反攻的俄軍部隊，過去幾天整體而言並未試圖守住陣地，從西方官員報告以及烏東親俄勢力「頓內茨克人民共和國」（DNR）官員提出的一段影片，顯示莫斯科現在的焦點是將俄軍從該區域撤離，用代理部隊或者傭兵替代，「因此，烏克蘭顯然打贏了哈爾科夫戰役」。

    智庫認為，烏克蘭部隊防止了俄軍的包圍企圖，更別說要奪下哈爾科夫，然後又將俄軍驅逐出哈爾科夫周邊地區，「一如他們對俄軍部隊試圖奪下基輔時所做的」。

    烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）13日深夜在臉書發文說，「我們正進入這場戰爭的新的、漫長的階段」，預期接下來會有「極為艱困的幾週」，烏克蘭會大部分需要獨自對抗侵略者。

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