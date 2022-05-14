俄軍重創！ 多次渡河遭烏軍砲擊 損失上百單位軍事設備、數百士兵

俄軍日前強行渡過烏克蘭東部盧甘斯克的北頓內茨克河，遭到烏軍伏擊損失慘重。（路透）

2022/05/14 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍日前強行渡過烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）的北頓內茨克河（Siverskiy Donets），遭到烏軍伏擊損失慘重，烏克蘭記者布圖索夫（Yuri Butusov）報導指出，俄羅斯軍隊至少損失100單位的軍事設備、數百名士兵命喪黃泉。

隨著烏軍逐一收復哈爾科夫附近的俄軍陣地，俄軍轉而在盧甘斯克發起攻勢，近日在比洛霍里夫卡村莊（Bilohorivka）附近搭建浮橋，企圖越過關鍵河川「北頓內茨克河」，沒想到卻遭烏軍伏擊，英國國防部戰情報告指出，俄軍至少損失一個營級戰術群重要裝甲部隊和渡橋設備。

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對此，烏克蘭記者布圖索夫13日晚間在臉書報導指出，俄軍連續8天試圖跨越「北頓內茨克河」，並建立3座浮橋，但烏克蘭軍隊的堅韌不拔、英勇進攻、無人機搭配強大砲擊以及反艦飛彈，都讓俄羅斯軍隊損失慘重，「俄羅斯軍隊逐漸被逐出每個浮橋，今天我有幸看到俄羅斯戰車如何在烏克蘭炮火的轟炸下，逃離比洛霍里夫卡」。

布圖索夫也透露，俄軍這次渡河行動徹底失敗，至少損失100單位的軍事設備，以及數百名俄軍陣亡。

盧甘斯克地區軍政府負責人謝爾蓋（Serhiy Haidai）也表示，烏克蘭守軍至少摧毀90單位的俄羅斯重型裝備，「敵人一再試圖在河上建造一座浮橋，烏克蘭的砲火粉碎了他們的努力」。

14. So on possible retreating a later image （as two new wrecks）. First skeptical, but SAR imagery 2022-05-13 06:11 shows 6 of 8 turrets in water. Report says tanks retreat with barrels reversed - see tracks lead in. Not sure if same as in twt 13. Image JP.https://t.co/p93e4XuNvl pic.twitter.com/7fMzplrGjx — Dan （@Danspiun） May 13, 2022

In the area of Bilohorivka, Ukrainian defenders destroyed 90 units of Russian heavy equipment. Serhiy Haidai, head of the Luhansk Regional State Administration, said the enemy tries repetitively to build a pontoon bridge over the river. Ukrainian artillery smashes their efforts. pic.twitter.com/JBwYrxMS6p — Michael MacKay （@mhmck） May 14, 2022

俄軍大量戰車、裝甲車等軍車被毀。（美聯社）

烏克蘭記者布圖索夫報導指出，俄羅斯軍隊至少損失100單位的軍事設備、數百名士兵命喪黃泉。（美聯社）

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