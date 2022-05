俄軍重創！ 多次渡河遭烏軍砲擊 損失上百單位軍事設備、數百士兵

2022/05/14 21:46

〔即時新聞/綜合報導〕俄軍日前強行渡過烏克蘭東部盧甘斯克(Luhansk)的北頓內茨克河(Siverskiy Donets),遭到烏軍伏擊損失慘重,烏克蘭記者布圖索夫(Yuri Butusov)報導指出,俄羅斯軍隊至少損失100單位的軍事設備、數百名士兵命喪黃泉。

隨著烏軍逐一收復哈爾科夫附近的俄軍陣地,俄軍轉而在盧甘斯克發起攻勢,近日在比洛霍里夫卡村莊(Bilohorivka)附近搭建浮橋,企圖越過關鍵河川「北頓內茨克河」,沒想到卻遭烏軍伏擊,英國國防部戰情報告指出,俄軍至少損失一個營級戰術群重要裝甲部隊和渡橋設備。

請繼續往下閱讀...

對此,烏克蘭記者布圖索夫13日晚間在臉書報導指出,俄軍連續8天試圖跨越「北頓內茨克河」,並建立3座浮橋,但烏克蘭軍隊的堅韌不拔、英勇進攻、無人機搭配強大砲擊以及反艦飛彈,都讓俄羅斯軍隊損失慘重,「俄羅斯軍隊逐漸被逐出每個浮橋,今天我有幸看到俄羅斯戰車如何在烏克蘭炮火的轟炸下,逃離比洛霍里夫卡」。

布圖索夫也透露,俄軍這次渡河行動徹底失敗,至少損失100單位的軍事設備,以及數百名俄軍陣亡。

盧甘斯克地區軍政府負責人謝爾蓋(Serhiy Haidai)也表示,烏克蘭守軍至少摧毀90單位的俄羅斯重型裝備,「敵人一再試圖在河上建造一座浮橋,烏克蘭的砲火粉碎了他們的努力」。

14. So on possible retreating a later image (as two new wrecks). First skeptical, but SAR imagery 2022-05-13 06:11 shows 6 of 8 turrets in water. Report says tanks retreat with barrels reversed - see tracks lead in. Not sure if same as in twt 13. Image JP.https://t.co/p93e4XuNvl pic.twitter.com/7fMzplrGjx