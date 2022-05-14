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    俄軍重創！ 多次渡河遭烏軍砲擊 損失上百單位軍事設備、數百士兵

    俄軍日前強行渡過烏克蘭東部盧甘斯克的北頓內茨克河，遭到烏軍伏擊損失慘重。（路透）

    俄軍日前強行渡過烏克蘭東部盧甘斯克的北頓內茨克河，遭到烏軍伏擊損失慘重。（路透）

    2022/05/14 21:46

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍日前強行渡過烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）的北頓內茨克河（Siverskiy Donets），遭到烏軍伏擊損失慘重，烏克蘭記者布圖索夫（Yuri Butusov）報導指出，俄羅斯軍隊至少損失100單位的軍事設備、數百名士兵命喪黃泉。

    隨著烏軍逐一收復哈爾科夫附近的俄軍陣地，俄軍轉而在盧甘斯克發起攻勢，近日在比洛霍里夫卡村莊（Bilohorivka）附近搭建浮橋，企圖越過關鍵河川「北頓內茨克河」，沒想到卻遭烏軍伏擊，英國國防部戰情報告指出，俄軍至少損失一個營級戰術群重要裝甲部隊和渡橋設備。

    對此，烏克蘭記者布圖索夫13日晚間在臉書報導指出，俄軍連續8天試圖跨越「北頓內茨克河」，並建立3座浮橋，但烏克蘭軍隊的堅韌不拔、英勇進攻、無人機搭配強大砲擊以及反艦飛彈，都讓俄羅斯軍隊損失慘重，「俄羅斯軍隊逐漸被逐出每個浮橋，今天我有幸看到俄羅斯戰車如何在烏克蘭炮火的轟炸下，逃離比洛霍里夫卡」。

    布圖索夫也透露，俄軍這次渡河行動徹底失敗，至少損失100單位的軍事設備，以及數百名俄軍陣亡。

    盧甘斯克地區軍政府負責人謝爾蓋（Serhiy Haidai）也表示，烏克蘭守軍至少摧毀90單位的俄羅斯重型裝備，「敵人一再試圖在河上建造一座浮橋，烏克蘭的砲火粉碎了他們的努力」。

    俄軍大量戰車、裝甲車等軍車被毀。（美聯社）

    俄軍大量戰車、裝甲車等軍車被毀。（美聯社）

    烏克蘭記者布圖索夫報導指出，俄羅斯軍隊至少損失100單位的軍事設備、數百名士兵命喪黃泉。（美聯社）

    烏克蘭記者布圖索夫報導指出，俄羅斯軍隊至少損失100單位的軍事設備、數百名士兵命喪黃泉。（美聯社）

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