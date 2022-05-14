精準打擊！ 烏軍無人機丟炸彈 俄士兵跑錯方向直接送頭

烏軍使用無人機投擲炸彈、俄軍士兵「撞上炸彈落點」的影片在網路瘋傳。（圖取自推特）

2022/05/14 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍入侵烏克蘭遭遇頑強抵抗，損失慘重，近日一段烏軍使用無人機投擲炸彈、俄軍士兵「撞上炸彈落點」的影片在網路瘋傳，讓網友忍不住直呼「跑錯方向，自己迎上」。

分享烏克蘭最新局勢的推特帳號「@TpyxaNews」今日PO出一段影片，烏克蘭第59機步旅投出「一顆三分球」，畫面中可見，烏軍使用無人機偵蒐並鎖定俄軍陣地後，接著投擲了一枚炸彈，2名俄軍士兵察覺飛彈從天而降後分頭逃竄，結果白衣士兵朝著炸彈落點狂奔，下一秒直接被轟炸，下場凶多吉少。

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網友見狀紛紛驚呼「第一次看到這麼勇猛的，自己撞上炸彈落點...」、「還好直接變成灰，沒有痛苦」、「賭大小，一個買大，一個買小」、「跑錯方向，自己迎上」、「就地掩蔽搞不好沒事」。

The 59th motorized infantry brigade of Ukraine throws a "three-point". pic.twitter.com/eI2YR23EsU — ТРУХА⚡️English （@TpyxaNews） May 13, 2022

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