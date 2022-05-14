堵漏洞！美推新法案 申請美簽者須披露與中國關係

美國共和黨籍眾議員班克斯。（路透）

2022/05/14 17:27

〔編譯魏國金／台北報導〕美國之音中文網報導，美國國會議員近日推出新法案，要求所有簽證申請人必須揭露其與中國共產黨的關係，以有效計算在美國的中共黨員人數，並防止中共濫用美國簽證制度，輸出宣傳與從事惡意活動。

報導說，共和黨籍聯邦眾議員班克斯（Jim Banks）12日推出《共產黨簽證透明度法案》（Communist Visa Transparency Act of 2022），要求所有赴美簽證申請人通報與共產黨是否有任何關聯，包括是否曾經或目前受雇於中國軍隊、準軍事組織、執法部門、公安部門或國家安全部隊，以及與是否接受相關單位資助。

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報導指出，班克斯聲明表示，美國政府沒有官員能準確估計目前有多少中共黨員居住在美國，這構成了不可接受的國家安全風險。

他說，「但我們都知道，中國利用我們過於寬鬆的簽證制度來輸出宣傳和惡意影響。令人驚訝的是，這些中共特工中有許多是合法來到美國的，而且沒有透露他們的共產黨員身份。我的法案將幫助執法部門追蹤共產黨的活動，防止中國的許多侵權行為發生」。

他也指出，2020川普政府頒布命令，將中共黨員的單次入境旅行簽證限制為1個月。新法案將加強該總統令的執行。

美國媒體Axios報導，新法案有助於防止俄羅斯和中國的宣傳人員繼續利用旨在吸引高技能人才的美國簽證計劃。美國官方數據顯示，俄中官方媒體已利用非移民工作簽證H-1B，促進其官媒在美國境內的業務。

美國之音指出，中國中央電視台、新華社、《人民日報》、《中國日報》等中國官媒人員取得的H-1B簽證大幅領先其他國家。專家表示，H-1B簽證比媒體類的I簽證具有更大靈活性，後者將工作範圍嚴格限制於新聞採訪活動，而且停留時間通常較短。

過去一年，美國國會議員推出一系列法案，以限制中共在美國境內活動，其中包括針對中共官員及其親屬的《制裁中共法》、禁止中共高官子女來美深造的《保護高等教育免受中共影響法》，以及對曾犯下間諜行為和智財盜竊的個人拒發簽證的《保護美國免於間諜法》等。

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