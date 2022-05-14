烏情報局長爆普廷罹癌病重！8月迎戰爭轉折點 年底前收復所有失土

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫受訪表示，戰爭可望年底前結束，俄軍將失敗。圖右烏軍車輛行經遭摧毀的俄軍坦克情況。（美聯社，本報合成）

2022/05/14 16:58

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《天空新聞》（Sky News）14日獨家報導，烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）在專訪中表示，對俄羅斯將在戰爭中失敗抱持樂觀看法，指戰爭會在8月到達轉折點，並在年底前結束，烏國會奪回頓巴斯、克里米亞半島等領土。

布達諾夫還指出，俄國總統普廷癌症病況嚴重，對其發動「政變」的計畫如火如荼進行中。布達諾夫年僅36歲，早在戰爭開打前，就曾一反眾議認為俄國即將入侵，現在也對戰況如何演變充滿信心。

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他在自己的辦公室向記者表示，「（戰爭）突破點會落在8月中、下旬，大部份活躍的戰鬥行動會在年底前結束，我們會奪回所有領土，包括頓巴斯和克里米亞半島。」他在訪談中甚少表露情緒，僅在以英語說出「我樂觀看待」時展現微笑。

布達諾夫也提到，俄軍在改為全力奪取烏東後，作戰策略上並沒有改變，現在也仍遭受巨大損失。他對俄軍的節節敗退不會感到訝異，「我們對敵人瞭若指掌，我們幾乎在他們制定計畫時就掌握情況了。」

對於歐洲國家普遍視俄國為一大威脅，害怕受其侵略，布達諾夫直指這是「神話」，強調烏國已經和俄國打了8年仗，「他們沒有像外傳的那麼強大，就只是一大群有武器的人。」

布達諾夫也指出，俄軍的失敗會導致俄國總統普廷下台，以及俄國分崩離析，「這個過程已經展開，慢慢朝那個方向演變。」當記者提問這是否代表「政變進行中」？他直言：「是的，這件事不可能停止。」

他還稱普廷「心理和生理狀況都非常糟，病得很嚴重」，指他患有癌症和其他疾病，並強調對上述說法很肯定，不是在進行「資訊戰」，「這是我的工作，除了我，誰會知道這種事？」

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫受訪表示，戰爭可望年底前結束，俄軍將失敗。（圖擷取自天空新聞網站。）

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