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    戰略意義重大！ 烏軍將續攻俄軍奪回蛇島

    烏克蘭國防部宣布，烏軍將持續對蛇島上的俄軍進行攻擊，因為該島對黑海控制權上有重要戰略意義。（路透）

    烏克蘭國防部宣布，烏軍將持續對蛇島上的俄軍進行攻擊，因為該島對黑海控制權上有重要戰略意義。（路透）

    2022/05/13 20:29

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍隊近日多次針對蛇島上的俄軍展開攻擊，且大有斬獲，12日又在蛇島附近擊中俄軍一艘後勤補給艦「博布羅夫號」（Vsevolod Bobrov）。如今烏克蘭國防部宣布，烏軍將持續對蛇島上的俄軍進行攻擊，因為該島對黑海控制權上有重要戰略意義。

    烏克蘭國防部情報總局（GUR）在官網發布消息指出，局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）少將在電視節目上表示，蛇島對烏克蘭和俄軍都具有戰略意義，因為它可以控制烏克蘭南部的黑海，並在一定程度上控制空中局勢，「蛇島在俄羅斯的海上戰術登陸能力方面也具有重要的戰略意義」。

    布達諾夫指出，任何控制蛇島的國家，都可以隨時封鎖針對烏克蘭南部四面八方行動的船隻，他也強調「蛇島是烏克蘭的領土，我們將盡我們所能去佔領它，為它而戰」。

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