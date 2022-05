烏軍反推哈爾科夫 「鐵拳三型」火箭砲讓俄軍戰車「開罐頭」

2022/05/13 22:26

〔即時新聞/綜合報導〕烏軍日前指出,烏軍近期對俄軍進行一連串反攻,已從俄軍手中奪回哈爾科夫(Kharkiv)北部和東北部的多個村莊,並持續朝烏俄邊境推進,近日更使用德製「鐵拳三型」(Panzerfaust 3)反戰車火箭砲摧毀俄軍3輛戰車,其中1輛更慘遭「開罐頭」。

追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」今日貼出4張照片指出,隨著烏軍在哈爾科夫州(Kharkiv oblast)的推進,烏軍近日使用德製「鐵拳三型」反戰車火箭砲摧毀俄軍3輛T-72B3戰車。

照片中可見,有2輛戰車半毀,另外1輛慘遭「開罐頭」,「Ukraine Weapons Tracker」對此大讚,「鐵拳三型」反戰車火箭砲似乎非常管用。

#Ukraine: Two more Russian T-72B3 tanks were destroyed in the same location in #Kharkiv Oblast as Ukrainian forces advanced- to make 3 taken out overall.



As the original post states, Panzerfaust 3 were used by the UA side- they seem to have worked efficiently. https://t.co/yu61p3jvMF pic.twitter.com/kicaXhzL8s