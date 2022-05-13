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    英國再制裁俄國12人 普廷前妻、情婦與表親入列

    英國政府宣布對俄羅斯12名人士經濟制裁，這12人都與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）關係密切，其中包含普廷前妻奧切列德納婭（Lyudmila Ocheretnaya）、緋聞女友卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。（法新社、美聯社；本報合成）

    英國政府宣布對俄羅斯12名人士經濟制裁，這12人都與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）關係密切，其中包含普廷前妻奧切列德納婭（Lyudmila Ocheretnaya）、緋聞女友卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。（法新社、美聯社；本報合成）

    2022/05/13 21:02

    〔即時新聞／綜合報導〕英國政府今（13）日宣布對俄羅斯12名人士經濟制裁，這12人都與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）關係密切，其中包含普廷前妻奧切列德納婭（Lyudmila Ocheretnaya）、緋聞女友卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。

    《法新社》報導，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）在聲明中表示，「我們將繼續對普廷侵略行為的那些同夥共謀對象實施制裁，直到烏克蘭獲勝。」

    本日被英國政府添加到制裁黑名單的人士中，也包含了普廷的表親皮列克霍夫（Alexander Plekhov），他被形容是普廷的「密友」；以及2004年雅典奧運金牌得主、俄國現任下議會議員卡巴耶娃，英國政府稱她與普廷有「親密的私人關係。」

    自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，英國已對1000多名俄國人士與100個俄國企業或單位實施制裁，其中有不少商業寡頭，他們的總身價估計超過1400億美元。

    俄羅斯前體操選手卡巴耶娃（見圖）據傳與普廷有「密切私人關係」。（法新社資料照）

    俄羅斯前體操選手卡巴耶娃（見圖）據傳與普廷有「密切私人關係」。（法新社資料照）

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