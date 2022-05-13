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    謠言終結站》法國醫院用人體模型假扮確診者？ 查核平台：修圖誤導

    網傳法國醫院用假人充當武肺患者，查核平台表示此為錯誤消息。示意圖。（法新社）

    網傳法國醫院用假人充當武肺患者，查核平台表示此為錯誤消息。示意圖。（法新社）

    2022/05/13 20:30

    〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未平息，近日社群平台流傳一圖片搭配訊息稱：「醫院裡充滿了感染omicron病毒者」、「沒有時間將手臂放在人體模型上，提供媒體拍攝不穿幫。」內容表示法國電視台拍攝醫院收治武肺患者狀況，病床上竟是人體模型假扮的。對此查核平台表示，此圖片為修圖合成，訊息也是錯誤的。

    根據查核平台《MyGoPen 》13日發布的報告指出，近日社群平台上出現一傳言搭配圖片稱法國電視台拍攝醫院收治肺炎患者狀況，病床上的病人竟是人體模型假扮的，搭配的圖片看似為某新聞的片段截圖。

    對此，《MyGoPen》利用圖片反搜工具進行反搜，發現該圖片最早於2021年12月10日在Twitter上流傳，依訊息發布日期，可以確認並非近期的新聞，且將該圖片放大可發現修圖軟體筆刷工具的塗抹痕跡，以及人像處去背不完整。

    《MyGoPen》利用圖片上的「BFM TV」進行搜索，得知這是一家法國24小時的新聞台，並透過搜尋下方跑馬燈訊息，確認該資訊為法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）確診武漢肺炎的報導，正確時間應為2021年的11月22日，經過比對後確定，網傳畫面和原始影片下方的文字均相同。

    此外，假人的圖片《MyGoPen》經查證後發現是2020年4月23日、由加拿大拉瓦爾大學（Université Laval）魁北克心肺研究中心（IUCPQ）上傳的影片，內容是在模擬醫院收治武肺重症患者的處置措施。

    因此，《MyGoPen》綜合以上認定，網傳畫面並非法國醫院收治武肺病患的影片，此訊息為錯誤訊息。

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