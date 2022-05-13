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    俄國最大影音平台被駭 90％備份資料被毀 匿名者：會讓網站永久消失

    俄羅斯國內最大影音分享平台Rutube遭駭客大規模地攻擊，國際駭客組織「匿名者」（Anonymous）透過推特發文表示，90%的備份用文件已被他們銷毀，要讓Rutube就此永久消失。（路透、美聯社、歐新社）

    俄羅斯國內最大影音分享平台Rutube遭駭客大規模地攻擊，國際駭客組織「匿名者」（Anonymous）透過推特發文表示，90%的備份用文件已被他們銷毀，要讓Rutube就此永久消失。（路透、美聯社、歐新社）

    2022/05/13 18:20

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國內最大影音分享平台Rutube，9日遭駭客大規模地攻擊，導致網站完全癱瘓，至今仍未完全恢復，而全球最大的國際駭客組織「匿名者」（Anonymous）透過推特發文表示，他們已破壞掉該平台內多數資料和演算法結構，另外還把90%的備份用文件銷毀，這意味著Rutube可能會就此永久消失。

    Rutube網站功能類似YouTube、為俄羅斯內最大的影音分享平台，它在5月9日俄羅斯慶祝二戰勝利紀念日時，遭到平台成立以來最大規模的網路攻擊，平台連續5天仍無法恢復。

    而知名駭客組織「匿名者」也在事後表示，這場網路攻擊是由他們所發起的，不但已破壞掉該平台內部75%的資料和演算法結構，最重要的，還把90%的備份用文件也一併銷毀，目的就是要讓這家平台徹底消失。

    「匿名者」自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，因爲反對戰爭的理念，多次例用「網路攻擊」駭進俄羅斯各大政府網站、電視台等媒體，借此癱瘓俄羅斯利用網路，來向國內外宣傳假消息的資訊戰。

    羅斯國內最大影音分享平台Rutube，9日遭駭客大規模地攻擊，國際駭客組織「匿名者」（Anonymous）透過推特發文表示，90%的備份用文件已被他們銷毀，要讓Rutube就此永久消失。（圖擷取自@YourAnonTV推特）

    羅斯國內最大影音分享平台Rutube，9日遭駭客大規模地攻擊，國際駭客組織「匿名者」（Anonymous）透過推特發文表示，90%的備份用文件已被他們銷毀，要讓Rutube就此永久消失。（圖擷取自@YourAnonTV推特）

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