俄國最大影音平台被駭 90％備份資料被毀 匿名者：會讓網站永久消失

2022/05/13 18:20

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯國內最大影音分享平台Rutube,9日遭駭客大規模地攻擊,導致網站完全癱瘓,至今仍未完全恢復,而全球最大的國際駭客組織「匿名者」(Anonymous)透過推特發文表示,他們已破壞掉該平台內多數資料和演算法結構,另外還把90%的備份用文件銷毀,這意味著Rutube可能會就此永久消失。

Rutube網站功能類似YouTube、為俄羅斯內最大的影音分享平台,它在5月9日俄羅斯慶祝二戰勝利紀念日時,遭到平台成立以來最大規模的網路攻擊,平台連續5天仍無法恢復。

而知名駭客組織「匿名者」也在事後表示,這場網路攻擊是由他們所發起的,不但已破壞掉該平台內部75%的資料和演算法結構,最重要的,還把90%的備份用文件也一併銷毀,目的就是要讓這家平台徹底消失。

「匿名者」自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來,因爲反對戰爭的理念,多次例用「網路攻擊」駭進俄羅斯各大政府網站、電視台等媒體,借此癱瘓俄羅斯利用網路,來向國內外宣傳假消息的資訊戰。

JUST IN: #Anonymous hacked Russia’s video platform ‘RuTube’



Nearly 75% of the databases and infrastructure of the main version and 90% of the backup and cluster to restore the databases have been severely affected, that means #RuTube is probably GONE FOREVER. #OpRussia pic.twitter.com/0NFzWGmP9u