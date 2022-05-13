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    黑貓送貨員見義勇為助身障者脫困 網友大讚：好溫柔

    日前日本有名乘坐輪椅的身障者，不幸卡在人行道的斜坡上，一旁的黑貓宅急便送貨員見狀，立即放下手邊的工作協助他脫困，事後默默回到岡位上繼續工作。（圖擷取自@tencivic推特）

    日前日本有名乘坐輪椅的身障者，不幸卡在人行道的斜坡上，一旁的黑貓宅急便送貨員見狀，立即放下手邊的工作協助他脫困，事後默默回到岡位上繼續工作。（圖擷取自@tencivic推特）

    2022/05/13 12:37

    〔即時新聞／綜合報導〕日本近期發生1則相當暖心的故事，有名身障者的輪椅不幸卡在人行道的斜坡上，一旁的黑貓宅急便送貨員見狀，立即放下手邊的工作協助他脫困，事後默默回到岡位上繼續工作。整個過程全被附近民眾錄下來，並分享到推特，影片吸引超過1995多萬人次瀏覽，更讓無數網友大讚送貨員這份見義勇為非常溫柔。

    推特名為「ten」的網友，於4月26日在推特分享1支短片，只見影片中有名乘坐輪椅的身障男子，試圖自行拉著欄杆，借力將自己與輪椅拉到人行道上，無奈因無障礙通道的坡道太斜，多次嘗試後也未能成功，為此受困在路肩。一旁送貨中的黑貓宅急便送貨員見狀，立即放下手邊的工作，並快步跑上前協助男子脫困，他努力將男子推上人行道後，還非常貼心地再將輪椅往前推好幾步，確保男子可自行移動、沒有安全疑慮後，才就此返回工作岡位上。

    網友「ten」將這段溫暖的過程全程錄下，並分享到推特上，影片立即引來大批網友熱烈討論與關注，不少網友紛紛留言，「好溫柔喔」、「謝謝這位無名英雄」、「這幾秒畫面讓我看到流淚」、「這支影片比任何商業廣告還強」、「看到有需要幫助的人，都應該像他這樣」、「送貨員被規定要趕在特定時間內完成工作，但是這名送貨員卻願意放下工作、優先向他人伸出援手，這是我看過最真誠、最美好的畫面」。

    而消息傳回大和運輸（即黑貓宅急便），他們也對這名員工暖心的舉動深受感動，為此特別於官方推特上發文，公開褒揚他的事蹟，「昨日本公司員工的舉動，讓大家對其讚賞不已，在此由衷感謝各位。我們已聯絡到該名員工，並將他的舉動來做為公司模範，除了期許大家能共同效法外，今後我們所有成員仍會共同努力，善盡身為地區一員的職責」。

    該名送貨員的事蹟，傳回總公司大和運輸（即黑貓宅急便）後，官方也特別在推特上公開表揚這名員工的暖舉。（圖擷取自@yamato_19191129推特）

    該名送貨員的事蹟，傳回總公司大和運輸（即黑貓宅急便）後，官方也特別在推特上公開表揚這名員工的暖舉。（圖擷取自@yamato_19191129推特）

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