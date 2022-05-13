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    俄軍強行渡河反遭烏軍伏擊 損失73輛軍車

    烏克蘭軍隊伏擊後，俄羅斯軍損失了相當大量的軍事設備。（圖擷取自推特）

    烏克蘭軍隊伏擊後，俄羅斯軍損失了相當大量的軍事設備。（圖擷取自推特）

    2022/05/13 14:02

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰況持續延燒，先前俄羅斯更是因強行渡過盧甘斯克（Luhansk）比洛霍里夫卡村莊（Bilohorivka）附近的北頓內茨克河（Siverskiy Donets）而被烏克蘭軍隊伏擊，損失了相當大量的軍事設備，事發後這些照片也迅速在網路上流傳。

    綜合外媒報導，一名帳號名為BlueSauron的網友在推特發文表示，俄羅斯因強行渡河而付出了慘痛的代價，據他從照片上統計，約有73輛坦克及裝甲車因此受到摧毀，包括40多輛坦克，另多輛BTR-D、BTR、MTLB等裝甲車，也被證實在這次突襲中被損毀。

    自5月9日以來，俄方便一直試圖在比洛霍里夫卡村莊渡河，10日盧甘斯克RMA負責人也表示，試圖越過海岸的俄羅斯士兵，已被烏克蘭火砲消滅。

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