俄軍強行渡河反遭烏軍伏擊 損失73輛軍車

2022/05/13 14:02

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰況持續延燒,先前俄羅斯更是因強行渡過盧甘斯克(Luhansk)比洛霍里夫卡村莊(Bilohorivka)附近的北頓內茨克河(Siverskiy Donets)而被烏克蘭軍隊伏擊,損失了相當大量的軍事設備,事發後這些照片也迅速在網路上流傳。

綜合外媒報導,一名帳號名為BlueSauron的網友在推特發文表示,俄羅斯因強行渡河而付出了慘痛的代價,據他從照片上統計,約有73輛坦克及裝甲車因此受到摧毀,包括40多輛坦克,另多輛BTR-D、BTR、MTLB等裝甲車,也被證實在這次突襲中被損毀。

請繼續往下閱讀...

自5月9日以來,俄方便一直試圖在比洛霍里夫卡村莊渡河,10日盧甘斯克RMA負責人也表示,試圖越過海岸的俄羅斯士兵,已被烏克蘭火砲消滅。

A tally of Russian losses from the infamous failed Russian Siverskyi Donets river crossing near Bilohorivka.

In total 73 Russian equipment were destroyed/abandoned, including a BTG worth of AFVs.



Great thanks to J.P. for counting and sending it to me.



1/2#Russia #Ukraine pic.twitter.com/FyKtPogG8Z