種族歧視？黑人女子曲棍球隊怒了 控警方藉查毒品亂翻內衣

員警卻以脅迫的手段，要求車上的女子曲棍球校隊隊員承認持有毒品，甚至派緝毒犬搜查球員的手提箱。此為示意畫面，非新聞當事人。（法新社）

2022/05/12 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國德拉瓦州立大學（Delaware State University）日前傳出種族歧視事件。這起事件發生在上個月20日，該校校車在經過喬治亞州（Georgia）時，遭警方以交通違規為由攔下，但停下後，員警卻以脅迫的手段，要求車上的女子曲棍球校隊隊員承認持有毒品，甚至派緝毒犬搜查球員的手提箱。事後校方表示，該行徑讓隊員覺得受到種族歧視。

綜合外媒報導，當時球隊巴士在喬治亞州自由郡（Liberty County）洲際公路上行駛，卻被警方以交通違規為由攔下，在停車期間，警方甚至派緝毒犬搜查車上球員的手提箱。而球員也將畫面錄下，只見影片中警方試圖恐嚇球員，要她們承認身上持有毒品及相關攜毒用品，但德拉瓦州立大學校長艾倫（Tony Allen）在聲明中表示，球員們並無任何違法行為。

請繼續往下閱讀...

It's unimaginable to think the Delaware State women's lacrosse team had to endure this situation.



We are seeking to understand how and why this could have happened and offer our full support to the Delaware State players, coaches and staff.https://t.co/FVZgDPRDK0 — USA Lacrosse （@USA_Lacrosse） May 8, 2022

自由郡治安官鮑曼（William Bowman）說明，該校車開錯車道，違反喬治亞州交通法規才被攔下。至於查緝毒品一事，他也解釋，當天不只攔截該車，還有臨檢其他車輛，強調一切都是依法行事，沒有因為這輛車載著黑人球員而有種族歧視。

球隊總教練詹金斯（Pamella Jenkins）受訪時提到，聽到警方以指責的語氣質問她們是否持有大麻時，她因為無法確保球員安全而非常沮喪、無助。球員們也說「當時球隊都很驚訝，我們也很努力保持穩定和冷靜，盡量不要有過多的質疑」、「隊員們都驚呆了，她們目睹了被亂翻包包的過程」，更提到「警方甚至為了找到毒品，開始從行李箱中翻出一些內衣和其他女性用品」。

然而鮑曼在週二（10日）在聲明中解釋，「校車上的個人物品和人員都沒有被搜查過。」並表示，「根據第四修正案，派遣緝毒犬嗅探車輛外部並不是搜查。一旦出境，就代表乘客已完成搜查，而搜查方式並不會以種族、性別、年齡或目的地如何而有所不同。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法