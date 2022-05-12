種族歧視？黑人女子曲棍球隊怒了 控警方藉查毒品亂翻內衣
〔即時新聞／綜合報導〕美國德拉瓦州立大學（Delaware State University）日前傳出種族歧視事件。這起事件發生在上個月20日，該校校車在經過喬治亞州（Georgia）時，遭警方以交通違規為由攔下，但停下後，員警卻以脅迫的手段，要求車上的女子曲棍球校隊隊員承認持有毒品，甚至派緝毒犬搜查球員的手提箱。事後校方表示，該行徑讓隊員覺得受到種族歧視。
綜合外媒報導，當時球隊巴士在喬治亞州自由郡（Liberty County）洲際公路上行駛，卻被警方以交通違規為由攔下，在停車期間，警方甚至派緝毒犬搜查車上球員的手提箱。而球員也將畫面錄下，只見影片中警方試圖恐嚇球員，要她們承認身上持有毒品及相關攜毒用品，但德拉瓦州立大學校長艾倫（Tony Allen）在聲明中表示，球員們並無任何違法行為。
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It's unimaginable to think the Delaware State women's lacrosse team had to endure this situation.— USA Lacrosse （@USA_Lacrosse） May 8, 2022
We are seeking to understand how and why this could have happened and offer our full support to the Delaware State players, coaches and staff.https://t.co/FVZgDPRDK0
自由郡治安官鮑曼（William Bowman）說明，該校車開錯車道，違反喬治亞州交通法規才被攔下。至於查緝毒品一事，他也解釋，當天不只攔截該車，還有臨檢其他車輛，強調一切都是依法行事，沒有因為這輛車載著黑人球員而有種族歧視。
球隊總教練詹金斯（Pamella Jenkins）受訪時提到，聽到警方以指責的語氣質問她們是否持有大麻時，她因為無法確保球員安全而非常沮喪、無助。球員們也說「當時球隊都很驚訝，我們也很努力保持穩定和冷靜，盡量不要有過多的質疑」、「隊員們都驚呆了，她們目睹了被亂翻包包的過程」，更提到「警方甚至為了找到毒品，開始從行李箱中翻出一些內衣和其他女性用品」。
然而鮑曼在週二（10日）在聲明中解釋，「校車上的個人物品和人員都沒有被搜查過。」並表示，「根據第四修正案，派遣緝毒犬嗅探車輛外部並不是搜查。一旦出境，就代表乘客已完成搜查，而搜查方式並不會以種族、性別、年齡或目的地如何而有所不同。」
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