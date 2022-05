種族歧視？黑人女子曲棍球隊怒了 控警方藉查毒品亂翻內衣

2022/05/12 21:44

〔即時新聞/綜合報導〕美國德拉瓦州立大學(Delaware State University)日前傳出種族歧視事件。這起事件發生在上個月20日,該校校車在經過喬治亞州(Georgia)時,遭警方以交通違規為由攔下,但停下後,員警卻以脅迫的手段,要求車上的女子曲棍球校隊隊員承認持有毒品,甚至派緝毒犬搜查球員的手提箱。事後校方表示,該行徑讓隊員覺得受到種族歧視。

綜合外媒報導,當時球隊巴士在喬治亞州自由郡(Liberty County)洲際公路上行駛,卻被警方以交通違規為由攔下,在停車期間,警方甚至派緝毒犬搜查車上球員的手提箱。而球員也將畫面錄下,只見影片中警方試圖恐嚇球員,要她們承認身上持有毒品及相關攜毒用品,但德拉瓦州立大學校長艾倫(Tony Allen)在聲明中表示,球員們並無任何違法行為。

請繼續往下閱讀...

It's unimaginable to think the Delaware State women's lacrosse team had to endure this situation.



We are seeking to understand how and why this could have happened and offer our full support to the Delaware State players, coaches and staff.https://t.co/FVZgDPRDK0