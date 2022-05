哈爾科夫俄軍撤退重整 烏軍往北推進趁勢收復佔領區域

2022/05/12 15:53

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭,俄軍目前將重心放在烏克蘭東部、南部地區,有消息指出,俄軍目前撤出哈爾科夫區域,將重心放在頓巴斯地區,並保護西側俄軍和伊久姆的補給線,烏軍則繼續往北推進,陸續收復被佔領的村莊。

英國國防部在官方推特PO出烏俄最新戰況,表示儘管俄軍在戰爭初期成功包圍哈爾科夫,但目前將頓巴斯區域列為優先事項,這也讓烏軍有機會可以對哈爾科夫的俄軍進行有效打擊,烏軍也藉此收復了幾個原先被俄軍佔領的村落與城鎮,俄軍遭到重大損失後,開始陸續撤出哈爾科夫區域的部隊,並準備重組與補充新兵力。

請繼續往下閱讀...

一旦俄軍重整好部隊,他們可能會將其部署在北頓內茨克河東岸,保護俄羅斯主力軍隊的西翼與伊久姆的補給線。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/uVTQA0NbhY



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/8ArBHMQinJ