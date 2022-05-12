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    哈爾科夫俄軍撤退重整 烏軍往北推進趁勢收復佔領區域

    俄軍嘗試在北頓內茨克河搭橋，但被烏軍痛擊損失慘重。（路透）

    俄軍嘗試在北頓內茨克河搭橋，但被烏軍痛擊損失慘重。（路透）

    2022/05/12 15:53

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，俄軍目前將重心放在烏克蘭東部、南部地區，有消息指出，俄軍目前撤出哈爾科夫區域，將重心放在頓巴斯地區，並保護西側俄軍和伊久姆的補給線，烏軍則繼續往北推進，陸續收復被佔領的村莊。

    英國國防部在官方推特PO出烏俄最新戰況，表示儘管俄軍在戰爭初期成功包圍哈爾科夫，但目前將頓巴斯區域列為優先事項，這也讓烏軍有機會可以對哈爾科夫的俄軍進行有效打擊，烏軍也藉此收復了幾個原先被俄軍佔領的村落與城鎮，俄軍遭到重大損失後，開始陸續撤出哈爾科夫區域的部隊，並準備重組與補充新兵力。

    一旦俄軍重整好部隊，他們可能會將其部署在北頓內茨克河東岸，保護俄羅斯主力軍隊的西翼與伊久姆的補給線。

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