為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「俄」形「俄」狀！ 波蘭大使館遭俄羅斯民眾潑紅漆報復

    波蘭駐俄羅斯大使館被俄國民眾潑紅漆。（圖擷取自@nexta_tv推特）

    波蘭駐俄羅斯大使館被俄國民眾潑紅漆。（圖擷取自@nexta_tv推特）

    2022/05/12 15:24

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯駐波蘭大使安德烈耶夫（Sergey Andreyev）本月9日到華沙「蘇軍戰士墓」獻花，被抗議群眾包圍後並潑了一身紅漆，有幾位俄羅斯人昨日到波蘭駐莫斯科大使館前反潑紅漆，過程也被拍下並PO上推特。

    白俄羅斯最大反對派媒體《NEXTA》在推特PO出一段影片，可以看到影片中有3位男子正走向波蘭大使館，其中2位男子手持油漆桶對著建築物四處潑灑，後方的男子則拿著手機將過程錄下，該帳號在推文中表示「波蘭在莫斯科的大使館被潑紅漆。」

    俄羅斯駐波蘭大使安德烈耶夫日前到華沙「蘇軍戰士墓」獻花，紀念第二次世界大戰擊敗納粹德國（Nazi Germany）的「勝利日」，被抗議民眾們潑紅漆，安德烈耶夫事後表示，大使館將就其在華沙「蘇軍戰士墓」遇襲一事提出抗議。

    俄羅斯外交部事後在一份聲明中表示「俄羅斯希望波蘭領導層能為這件事正式道歉，並要求波蘭保證俄羅斯駐波蘭大使，以及所有在波蘭外交機構雇員的人身安全。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏軍再傳捷報！俄情報總局（GRU）直屬特戰部隊中校被擊殺
    2022/05/12 15:05

    烏軍再傳捷報！俄情報總局（GRU）直屬特戰部隊中校被擊殺
    哈爾科夫出現返家車潮 許多汽車排隊返鄉
    2022/05/12 14:23

    哈爾科夫出現返家車潮 許多汽車排隊返鄉

    央北勢不可擋 指標案急追新板高房價
    烏軍無人機再建功 投擲炸彈打爆俄軍T90戰車
    2022/05/12 14:05

    烏軍無人機再建功 投擲炸彈打爆俄軍T90戰車
    烏利沃夫空降旅擊落俄MI-24直升機 開戰至今已累積擊墜15架！
    2022/05/12 11:39

    烏利沃夫空降旅擊落俄MI-24直升機 開戰至今已累積擊墜15架！

    夏普AIoT智慧空調打造便利生活
    奇！ 烏軍挖壕溝 竟挖出4、5世紀古文物
    2022/05/12 10:43

    奇！ 烏軍挖壕溝 竟挖出4、5世紀古文物
    採訪途中遇俄軍「被開罐頭」！ 記者心有餘悸：再快3分鐘就被炸
    2022/05/12 09:55

    採訪途中遇俄軍「被開罐頭」！ 記者心有餘悸：再快3分鐘就被炸
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播