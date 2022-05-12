「俄」形「俄」狀！ 波蘭大使館遭俄羅斯民眾潑紅漆報復
2022/05/12 15:24
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯駐波蘭大使安德烈耶夫（Sergey Andreyev）本月9日到華沙「蘇軍戰士墓」獻花，被抗議群眾包圍後並潑了一身紅漆，有幾位俄羅斯人昨日到波蘭駐莫斯科大使館前反潑紅漆，過程也被拍下並PO上推特。
白俄羅斯最大反對派媒體《NEXTA》在推特PO出一段影片，可以看到影片中有3位男子正走向波蘭大使館，其中2位男子手持油漆桶對著建築物四處潑灑，後方的男子則拿著手機將過程錄下，該帳號在推文中表示「波蘭在莫斯科的大使館被潑紅漆。」
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俄羅斯駐波蘭大使安德烈耶夫日前到華沙「蘇軍戰士墓」獻花，紀念第二次世界大戰擊敗納粹德國（Nazi Germany）的「勝利日」，被抗議民眾們潑紅漆，安德烈耶夫事後表示，大使館將就其在華沙「蘇軍戰士墓」遇襲一事提出抗議。
俄羅斯外交部事後在一份聲明中表示「俄羅斯希望波蘭領導層能為這件事正式道歉，並要求波蘭保證俄羅斯駐波蘭大使，以及所有在波蘭外交機構雇員的人身安全。」
⚡️Embassy of #Poland in #Moscow doused with red paint. pic.twitter.com/vh987QwgXf— NEXTA （@nexta_tv） May 11, 2022