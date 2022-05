「俄」形「俄」狀！ 波蘭大使館遭俄羅斯民眾潑紅漆報復

2022/05/12 15:24

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯駐波蘭大使安德烈耶夫(Sergey Andreyev)本月9日到華沙「蘇軍戰士墓」獻花,被抗議群眾包圍後並潑了一身紅漆,有幾位俄羅斯人昨日到波蘭駐莫斯科大使館前反潑紅漆,過程也被拍下並PO上推特。

白俄羅斯最大反對派媒體《NEXTA》在推特PO出一段影片,可以看到影片中有3位男子正走向波蘭大使館,其中2位男子手持油漆桶對著建築物四處潑灑,後方的男子則拿著手機將過程錄下,該帳號在推文中表示「波蘭在莫斯科的大使館被潑紅漆。」

請繼續往下閱讀...

俄羅斯駐波蘭大使安德烈耶夫日前到華沙「蘇軍戰士墓」獻花,紀念第二次世界大戰擊敗納粹德國(Nazi Germany)的「勝利日」,被抗議民眾們潑紅漆,安德烈耶夫事後表示,大使館將就其在華沙「蘇軍戰士墓」遇襲一事提出抗議。

俄羅斯外交部事後在一份聲明中表示「俄羅斯希望波蘭領導層能為這件事正式道歉,並要求波蘭保證俄羅斯駐波蘭大使,以及所有在波蘭外交機構雇員的人身安全。」

⚡️Embassy of #Poland in #Moscow doused with red paint. pic.twitter.com/vh987QwgXf