「鐵路冷藏車」存放俄軍遺體 烏國：身上金飾疑來自掠奪平民

烏軍允許記者進入存放「俄軍大體」的「鐵路冷藏車」採訪，工作人員秀出俄軍遺體上找到的金飾，疑似是從平民手中掠奪而來。（資料照，歐新社）

2022/05/12 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭邁入第78天，僅管俄方對陣亡士兵及將領人數三緘其口，但烏方稱已有逾2.5萬俄軍喪命。近日，烏軍更允許記者進入存放「俄軍遺體」的「鐵路冷藏車」採訪，工作人員秀出俄軍遺體上找到的金飾，疑似是從平民手中掠奪而來。

據《每日郵報》報導，烏克蘭軍隊近日允許記者，前往位在首都基輔（Kyiv）附近的「鐵路冷藏車」（refrigerated train）拍攝及採訪，協助處理冷藏車上俄軍屍體的工作人員，向鏡頭秀出了從俄軍遺體上口袋，找到黃金首飾，這些物品，據傳是從平民手中掠奪而來的。

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烏克蘭陸軍上校利亞姆津（Volodymir Liamzin）接受《半島電視台》採訪時表示：「火車上存放的俄軍遺體，只要有需求，將繼續保存，相較於俄國對待烏克蘭平民的方式，烏國將更善意地對待俄軍的遺體。」

利亞姆津接著說：「烏克蘭政府將決定如何處理俄軍的遺體，因為俄羅斯政府拒絕領回，而每一具屍體，都是戰爭罪（war crime）的證據。」

據報導，自俄國總統普廷（Vladimir Putin）2月24日下令入侵烏克蘭迄今，已有超過2.5萬名俄軍喪命，不過，克里姆林宮（Kremlin）僅承認約有1300人死亡。

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