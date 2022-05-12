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    烏利沃夫空降旅擊落俄MI-24直升機 開戰至今已累積擊墜15架！

    有消息指出烏軍利沃夫空降旅擊落1架MI-24攻擊直升機，開戰至今烏克蘭空降兵已經擊落了15架俄軍直升機。（圖擷取自@armyinformcomua推特）

    有消息指出烏軍利沃夫空降旅擊落1架MI-24攻擊直升機，開戰至今烏克蘭空降兵已經擊落了15架俄軍直升機。（圖擷取自@armyinformcomua推特）

    2022/05/12 11:39

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭以縝密的情報與精準的打擊，讓俄軍損失慘重，有消息指出烏軍利沃夫空降旅擊落1架MI-24攻擊直升機，開戰至今烏克蘭空降兵已經擊落了15架俄軍直升機。

    烏克蘭陸軍情報局在官方推特PO出一段影片，可以從無人機的視角看到一處空地正在燃燒中，影片中用紅色箭頭標示燃燒處為墜毀的俄軍MI-24攻擊直升機，陸軍情報局在推文中表示「利沃夫空降旅擊落了1架俄軍MI-24攻擊直升機，目前烏克蘭的空降部隊已經擊落了15架敵方直升機。」

    網友們看到貼文後紛紛留言叫好「幹得好！烏軍的專業表現每次都能讓我印象深刻」、「烏克蘭加油！普廷滾蛋！」、「烏克蘭太讚了」。

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