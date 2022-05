烏利沃夫空降旅擊落俄MI-24直升機 開戰至今已累積擊墜15架！

2022/05/12 11:39

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,烏克蘭以縝密的情報與精準的打擊,讓俄軍損失慘重,有消息指出烏軍利沃夫空降旅擊落1架MI-24攻擊直升機,開戰至今烏克蘭空降兵已經擊落了15架俄軍直升機。

烏克蘭陸軍情報局在官方推特PO出一段影片,可以從無人機的視角看到一處空地正在燃燒中,影片中用紅色箭頭標示燃燒處為墜毀的俄軍MI-24攻擊直升機,陸軍情報局在推文中表示「利沃夫空降旅擊落了1架俄軍MI-24攻擊直升機,目前烏克蘭的空降部隊已經擊落了15架敵方直升機。」

網友們看到貼文後紛紛留言叫好「幹得好!烏軍的專業表現每次都能讓我印象深刻」、「烏克蘭加油!普廷滾蛋!」、「烏克蘭太讚了」。

????????????#Lviv paratroopers shot down a ???????? Mi-24 attack helicopter.



???????? In total, #Ukrainian airborne assault troops already has downed 15 enemy helicopters. pic.twitter.com/ZNDo1xZeYs