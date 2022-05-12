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    北韓爆Omicron疫情民眾恐慌搶購物資 專家估難以應對病毒爆發

    北韓發現武肺確診病例，由於北韓並未接受疫苗接種，外界認為北韓醫療衛生系統將難以應對大規模的病毒爆發。（法新社）

    北韓發現武肺確診病例，由於北韓並未接受疫苗接種，外界認為北韓醫療衛生系統將難以應對大規模的病毒爆發。（法新社）

    2022/05/12 12:19

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨日驚傳發生「國家性事件」，後續媒體消息指出，該國出現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，由於北韓並未接受疫苗接種，外界認為北韓恐將難以應對大規模的病毒爆發。而針對當局突然要求進行封鎖且不知何時才能結束，當地也傳出現恐慌性購買。

    外媒引述北韓官媒消息指出，北韓在8日發現Omicron感染病例，北韓領導人金正恩為此召開政治局會議商討應對措施，據指感染病例的基因序列與Omicron 變異株病毒「BA.2」相同。這也是北韓官方首次承認境內出現感染病例。

    平壤當局於週二時發布封鎖令，表示許多人疑似出現流感症狀，要求自11日起全境徹底嚴格封鎖，各生產、事業、生活單位必須在隔離狀態下生產及生活，以完全阻斷惡性病毒的傳播鏈，並表示將動員緊急儲備醫療用品。但官媒的報導並未提及武漢肺炎。據指由於不確定會封鎖到何時，在當地引發恐慌性購買及供應短缺等問題。

    針對出現確診病例，北韓中央政治局批評該國的防疫部門粗心、鬆懈、不負責任和無能等，砲轟防疫部門未能及時應對全球範圍內不斷增加的感染和變異風險。

    不過報導也指出，包含WHO及中國在內，北韓並未接受任何疫苗送往該國，估計該國2500萬人均未接種疫苗，對此情況專家也預估，北韓醫療衛生系統將難以應對大規模的病毒爆發。

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