何韻詩等5人因612基金案被捕 陸委會譴責

2022/05/12 00:24

〔中央社〕香港警方近日以涉嫌「勾結外國勢力罪」，拘捕「612人道支援基金」的信託人何韻詩、陳日君等5人。大陸委員會昨天深夜譴責假國安之名，行迫害人權自由之實的惡行。

陸委會11日深夜以書面方式表示，對於一切假國安之名、行迫害人權自由之實的惡行，我們均予以譴責；並呼籲相關方面盡速釋放被捕人士。

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港媒報導，包括歌手何韻詩、榮休主教陳日君、律師吳靄儀，和10日晚間在機場被捕的嶺南大學文化研究系前客席副教授許寶強等4名「612人道支援基金」信託人陸續被香港警方逮捕後，在11日晚間獲得保釋，罪名都是涉嫌「勾結外國勢力罪」。

另據獨立媒體報導，仍在服刑的前立法會議員何秀蘭，也因為身為該基金信託人，今天在獄中被捕。

2019年，泛民主派發起大規模遊行，反對政府修訂逃犯條例；同年6月，示威活動演變成為「反送中」運動，期間示威者不斷與警方爆發衝突，多人因此被捕。

泛民政黨及團體其後成立「612人道支援基金」，透過籌款協助「反送中」被捕示威者，比如聘請律師及打官司。但這個基金遭港府指為「黑暴基金」。

港區國安法實施後，2021年8月18日，「612人道支援基金」宣布停止接收新支援個案，而且不再使用託管人真普選聯盟的銀行帳戶，秘書處也於同年10月31日解散。

據報導，香港警方去年9月介入調查該基金包括捐款組織或捐款人是否涉及勾結外國勢力。（編輯：邱國強）1110512

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