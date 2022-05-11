Omicron亞變種BA.2.12.1強襲 美國新增確診重回10萬大關

美國紐約疫情升溫，時代廣場再度出現快篩站，但民眾似乎興趣缺缺，行人也罕見有人戴口罩。（美聯社）

2022/05/11 20:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變種病毒BA.2.12.1，被視為迄今最具傳染力的變種株，目前在美國快速傳播，疫情再度升溫，5月10日新增確診人數重回10萬大關；此外，南韓過去一週以來，BA.2.12.1病例已經累計至6例。

Omicron陸續出現的各式亞變種再度使全球疫情升溫，紐約州衛生官員曾表示，Omicron的亞變種BA.2在當地演變出BA.2.12.1和BA.2.12.2等2種新重組病毒，當時就曾預估其成長趨勢將比BA.2還要高出23至27%。

請繼續往下閱讀...

事實上，早在今年3月，這2種亞變種就占據紐約州中部約70%新增確診，如今已升至90%以上，包括美國30多個州以及其他40多國都能見到它們的蹤跡。

南韓先是在本月3日發現首例BA.2.12.1確診案例，為境外移入，患者是一名50多歲婦人，自美國入境南韓前已打3劑疫苗，不料才經過一週的時間，至10日南韓累計確診BA.2.12.1來到6例。由於南韓鬆綁防疫措施，近日又引發疫情可能再次反撲的隱憂。

BA.2.12.1與BA.2一樣擁有隱匿的特性，傳播速度也較BA.2快，但是否會引發更嚴重的症狀，則有待觀察。

不過2份分別來自中國和南非的研究表示，BA.2.12.1似乎更能躲避現有疫苗和康復者的免疫系統，這意味康復者將有再次染疫的可能。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法