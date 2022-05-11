日通過「經濟安保法案」強化抗中 防止敏感尖端技術外流

日本政府發言人松野博一。（美聯社資料照）

2022/05/11 18:13

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕日本岸田政府主要政策之一的「經濟安全保障推進法」今天獲參院以多數決通過審查，預定在2023年分階段上路。在中國「軍民兩用」政策，積極將民間尖端技術軍事轉用等背景下，日本經濟安保法案內容包括加強半導體等戰略物資的供應鏈等4項重點，授權政府可調查日本相關企業的供應商和庫存，以確保戰略物資的穩定供應，並防止敏感尖端技術流出等。

經濟安保法的4項重點，包括半導體等戰略物資的穩定供應、電力與金融等14項業種基礎建設事前審制、對AI與量子等尖端技術開發支援的官民合作及對可能被軍事轉用的專利採非公開制。日本政府發言人松野博一在今天例行記者會中表示，這項法案的通過是日本確保經濟安全重要的一步。

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由於在經濟安保法通過後，日本政府必須配合修定高達138項相關法令，所以最快將於明年春天起分階段施行。

在戰略物資的穩定供應方面，將減少對國外的進口依賴，政府將對半導體、稀土等重要礦物、電池、醫藥品指定為「特定重要物資」，修定法令提供充分的財政支援。為避免供給停滯，授權政府可對企業的原物料供應商及庫存進行調查，拒絕者將科以罰則。

基建安保方面，將指定電力、金融及鐵路航空等14項基建業種，當業者引入重要系統時，須事先向政府提出報告，並檢查是否具有遭到網絡攻擊的風險。美國政府已禁用中國華為的製品，日本也有相同的考量。

在AI與量子等尖端科技開發方面，政府將對產學提供資金研究發開，促進產官學合作，另對於可能軍事轉用的專利技術，則改採非公開制，主要將由防衛省進行審查。

政府對民間企業提供支援的同時，也對企業的情報提供與保秘採取一定的制約。業者若將被列為非公開的專利情報外洩，將處2年以下徒刑或科100萬圓（約合台幣23.2萬元）以下罰金。

這項法案的推動背景，主要為美中尖端科技的霸權之爭下，中國提出「軍民兩用」政策，積極將民間尖端技術轉用於軍事，日本執政黨自民黨為防止資訊和尖端技術外流，要求立法的呼聲極高。再加上前年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發之初，日本驚覺防疫物資過度仰賴進口，今年俄羅斯入侵烏克蘭，更讓日本確認推動經濟安保的迫切性，這也是岸田政府的重要政策之一。

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