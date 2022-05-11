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    麻吉翻臉？！中國捍衛清零政策 批譚德塞發言「不負責任」

    中國外交部發言人趙立堅11日批評世衛組織祕書長譚德塞針對該國的武肺清零政策的發言「不負責任」。（美聯社）

    中國外交部發言人趙立堅11日批評世衛組織祕書長譚德塞針對該國的武肺清零政策的發言「不負責任」。（美聯社）

    2022/05/11 18:04

    〔編譯張沛元／綜合報導〕針對世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）10日稱中國針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）所採取的「動態清零」政策恐難以持續下去，中國外交部發言人趙立堅11日在例行記者會上對此予以譴責，反批譚德塞的發言「不負責任」。

    趙立堅說，中國譴責世衛組織對其「動態清零」防疫政策的批評，並敦促譚德塞勿發表不負責任的言論，以及要求有關人士客觀合理地看待中國國情與防疫方針，要弄清楚事實，不要發表不負責任的言論。譚德塞過去在武肺起源上被視為立場親中；而中國即便目前疫情再起，仍奉行中國國家主席習近平下達的清零政策。

    趙立堅還說，中國自武肺疫情暴發以來始終堅持「動態清零」的總方針，並已取得重大戰略成果...「動態清零」並非追求零感染，而是以最低成本進行疫情防控。他還說，中國的武肺感染率與死亡率維持在全球最低水準，是世界上疫情防控最成功的國家之一，「這是國際社會有目共睹的事實」。

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