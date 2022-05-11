譚德塞指中國清零無法持續 聯合國微博竟遭刪文

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（美聯社檔案照）

2022/05/11 17:10

〔中央社〕世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞示警中國疫情清零策略無法持續，今天引發中國反彈，包括官媒前環球時報總編胡錫進發文批世衛外，聯合國官方微博發布譚德塞的評論隨後也被刪。

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）5月10日在記者會上說，「當我們談到COVID-19清零策略時，考量到現在病毒的習性以及我們所預期的未來，我們不認為這是可以持久進行的措施」。

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譚德塞表示，「我們已經與中國專家討論過這個問題，我們認為這種作法無法持續下去。轉而採取另一種策略非常重要」。

這番發言引發中國反彈，南華早報今天報導，聯合國官方微博發布譚德塞關於清零政策不可持續的評論，這篇發文上午遭到審查，隨後發文被刪除，連搜索該發文的網友都被告知內容被視為非法。

對此，有網友認為，先拋開清零政策是否正確的問題，屏蔽或刪除世衛的文章太瘋狂了，阻止科學的討論對誰有利呢？另有網友嘆世衛若表揚中國就轉發，若有意見就全部封禁。

中國輿論今天也出現批評世衛聲浪，胡錫進指世衛不會為中國一旦放開將有多少人死亡負責。全世界已經死了1500萬人，世衛只能眼睜睜看著，而且因為美國和西方死人最多，世衛對抗疫不力一直不敢有過多評論，認為世衛這個時候「不應從外部拆中國抗疫的台」。

作家陳根發文指出，世衛不認可中國清零政策，對此應該強烈譴責，認為世衛根本不懂科學、科研水準落後，對病毒的認知愚昧。世衛反對中國當前的防疫政策，一定是別有用心。

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