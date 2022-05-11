M109A6交期延宕 美陸軍建議台灣買更新型M109A7自走砲

美國陸軍在3月曾致函我國，建議改購買升級後的M109A7自走砲。（圖擷自Wiki）

2022/05/11 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕我國向美採購的M109A6自走砲傳出交貨延宕，國防部長邱國正日前立院答詢時表示，M109A6自走砲、刺針飛彈因為近期烏俄戰爭導致延宕改變，不過，有美國政治媒體爆料，美國陸軍在3月曾致函，建議我國改購買升級後的M109A7自走砲。

美國知名政治新聞媒體《Politico》爆料，拜登政府拒絕了台灣所提出的軍購要求，而是敦促台北購買美國認為可以更好地威懾和防禦中國的武器，美國陸軍在3月曾致函，美國陸軍負責安全合作整合和出口的地區主管官員烏里韋（Erik Uribe）在信中通知台灣會延遲交付A6，在信中建議我國改採購A7。

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烏里韋表示美國陸軍正在淘汰A6，改用A7，「選擇A7將使台灣的間接火力能力與美國陸軍保持一致，從而帶來成本節約、互操作性和生產能力優勢」，預估一座A7的年度操作成本比A6便宜25萬美金，或改採海馬斯多管火箭系統，已獲得「類似能力和更快的交付時間表」。

國防部長邱國正在立院答詢時表示，M109A6自走砲、刺針飛彈因為近期烏俄戰爭導致延宕改變，不過報導指出，自走砲製造商英國最大國防承包商「英國航太系統公司」（BAE Systems）表示，產能能夠在不違背與既有客戶的合約承諾下，支持台灣國防部的需求，而刺針飛彈的延遲也是因為疫情緣故，而非烏俄戰爭。

至於MH-60R「海鷹」反潛直升機的軍購需求已遭美方回絕，美方官員認為這些直升機不會「增強台灣威懾（中國）侵略行動和自衛的能力」，認為台灣應該強化岸置防空飛彈系統、武裝無人機及水雷，並儲存大批彈藥，等更具「成本效益」的能力。

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