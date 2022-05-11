為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    M109A6交期延宕 美陸軍建議台灣買更新型M109A7自走砲

    美國陸軍在3月曾致函我國，建議改購買升級後的M109A7自走砲。（圖擷自Wiki）

    美國陸軍在3月曾致函我國，建議改購買升級後的M109A7自走砲。（圖擷自Wiki）

    2022/05/11 14:13

    〔即時新聞／綜合報導〕我國向美採購的M109A6自走砲傳出交貨延宕，國防部長邱國正日前立院答詢時表示，M109A6自走砲、刺針飛彈因為近期烏俄戰爭導致延宕改變，不過，有美國政治媒體爆料，美國陸軍在3月曾致函，建議我國改購買升級後的M109A7自走砲。

    美國知名政治新聞媒體《Politico》爆料，拜登政府拒絕了台灣所提出的軍購要求，而是敦促台北購買美國認為可以更好地威懾和防禦中國的武器，美國陸軍在3月曾致函，美國陸軍負責安全合作整合和出口的地區主管官員烏里韋（Erik Uribe）在信中通知台灣會延遲交付A6，在信中建議我國改採購A7。

    烏里韋表示美國陸軍正在淘汰A6，改用A7，「選擇A7將使台灣的間接火力能力與美國陸軍保持一致，從而帶來成本節約、互操作性和生產能力優勢」，預估一座A7的年度操作成本比A6便宜25萬美金，或改採海馬斯多管火箭系統，已獲得「類似能力和更快的交付時間表」。

    國防部長邱國正在立院答詢時表示，M109A6自走砲、刺針飛彈因為近期烏俄戰爭導致延宕改變，不過報導指出，自走砲製造商英國最大國防承包商「英國航太系統公司」（BAE Systems）表示，產能能夠在不違背與既有客戶的合約承諾下，支持台灣國防部的需求，而刺針飛彈的延遲也是因為疫情緣故，而非烏俄戰爭。

    至於MH-60R「海鷹」反潛直升機的軍購需求已遭美方回絕，美方官員認為這些直升機不會「增強台灣威懾（中國）侵略行動和自衛的能力」，認為台灣應該強化岸置防空飛彈系統、武裝無人機及水雷，並儲存大批彈藥，等更具「成本效益」的能力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    M109A6交期延宕 邱國正︰國軍照程序走 也有備案
    2022/05/06 05:30

    M109A6交期延宕 邱國正︰國軍照程序走 也有備案
    美售台M109A6自走砲延宕 邱國正：9月前備案會定案
    2022/05/05 16:05

    美售台M109A6自走砲延宕 邱國正：9月前備案會定案

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    軍情動態》美延宕M109A6自走砲交付 製造商貝宜︰能供貨給台灣
    2022/05/05 11:01

    軍情動態》美延宕M109A6自走砲交付 製造商貝宜︰能供貨給台灣
    拜登政府首對台軍售 孔傑榮：美台關係重大發展
    2021/08/06 13:19

    拜登政府首對台軍售 孔傑榮：美台關係重大發展

    「誠實服務」獲肯定 成就最強創業平台
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播