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    西班牙監聽醜聞！情報局長認了下台 總理手機也遭駭

    西班牙近期爆出監聽醜聞，該國政府情報機構「國家情報中心」（CNI）局長艾斯特班（Paz Esteban）坦承對加泰隆尼亞分離主義者等人實施電話監聽，艾斯特班現已被解職。（歐新社）

    西班牙近期爆出監聽醜聞，該國政府情報機構「國家情報中心」（CNI）局長艾斯特班（Paz Esteban）坦承對加泰隆尼亞分離主義者等人實施電話監聽，艾斯特班現已被解職。（歐新社）

    2022/05/11 12:39

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙近期爆出監聽醜聞，該國政府情報機構「國家情報中心」（CNI）局長艾斯特班（Paz Esteban）坦承對加泰隆尼亞分離主義者等人實施電話監聽，艾斯特班現已被解職。

    《德國之聲》引述多家西語媒體報導指出，CNI局長艾斯特班近日坦承，曾使用以色列間諜軟體「飛馬」（Pegasus）對至少18支手機實施過監聽，其中包括著名的加泰隆尼亞分離主義者。

    報導稱，美國雜誌《紐約客》（The New Yorker）此前發表的一份文章首度揭露了本次監聽醜聞，該文表示，加拿大「公民實驗室」（Citizen Lab）在多達數十名加泰隆尼亞分離主義者手機中找到了上述監控軟體存在的證據，「飛馬」製造商NSO則稱，此軟體僅提供給西班牙政府。

    值得注意的是，西班牙總理府上週才宣布，在總理桑切斯（Pedro Sanchez）與國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）的手機發現「飛馬」軟體存在的證據，其中總理手機早在2021年5月就被感染，至少一筆數據外洩，使得本次監聽事件有愈演愈烈之勢。

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