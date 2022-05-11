侵烏失敗恐危及俄國存亡？美情報首長警告普廷動用核武可能性

美方認為，俄總統普廷的決策可能因戰況膠著越極端。（美聯社）

2022/05/11 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕俄國先前表態不會在對烏侵略中使用核武，外界評估核戰可能性亦不大。但美國國家情報首長海恩斯（Avril Haines）仍警告，即便俄國聲稱只會在國家生存面臨威脅時動用核武，在烏克蘭的失利卻可能構成這種威脅。

《衛報》報導，海恩斯當地時間週二在美國參議院軍事委員會指出，由於烏俄戰爭陷入膠著，恐促使俄總統普廷採取更多使情勢升級的不穩定行動，包括全面動員、實施戒嚴等。且只要俄領導層感到戰爭對他們不利，危害到了他們在莫斯科的地位，甚至可能不惜動用核武。

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海恩斯說，普廷會持續宣揚俄國的核子武器庫，藉此震懾美國及其盟友進一步援助烏克蘭，且把戰略重心轉移到東部和南部比較像是權宜之計，而不是要永久縮減軍事行動的範圍。

海恩斯表示，除非目睹俄國的存亡或是他的政權受到威脅，否則普廷不會使用核武，重點在於輸掉在烏克蘭的戰爭對普廷來說象徵著什麼，「我們認為這是有可能的，他會把輸掉對烏戰爭這件事視為生存威脅，也會把北約的介入視為俄軍失敗的原因之一。」

海恩斯強調，全世界最好保有一些危機意識，那就是核戰迫在眉睫。此外，普廷動用核武前會先出現很多徵兆，包括牽涉大量分散式的移動性洲際飛彈、重型轟炸機和戰略潛艇等要素的大規模核演習。

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