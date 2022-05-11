普廷野心龐大 美情報首長：俄想控制黑海沿岸、聶斯特河沿岸

美國國家情報首長海恩斯（見圖）週二在美國參議院軍事委員會指出，他們評估普廷正在為進行長期戰鬥做準備，並指即使俄軍成功占領頓巴斯地區，戰爭也不會結束。（法新社）

2022/05/11 08:28

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭超過70天，美國國家情報首長海恩斯（Avril Haines）指出，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的野心不會止於烏東頓巴斯地區（Donbas），除了黑海沿岸外，也有意延伸到聶斯特河沿岸地區（Transnistria），但這樣的目標需要龐大的軍力規模，很難在數週內達成，為此俄烏戰事恐會持續延長。

綜合紐約時報、法新社等多家外媒報導，美國國家情報首長海恩斯週二在美國參議院軍事委員會指出，他們評估普廷正在為進行長期戰鬥做準備，並指即使俄軍成功占領頓巴斯地區，戰爭也不會結束，因為普廷仍打算達成超越頓巴斯地區的目標，預估接下來1至2個月的戰鬥將意義重大。

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海恩斯也指出，由於未能占領基輔，普廷目前將俄軍集中在頓巴斯，但這只是暫時的，海恩斯表示，俄軍仍計畫在黑海沿岸占領部分地區，並指部分原因是為了確保克里米亞的水資源。他們認為也有跡象顯示，俄軍想建立一座陸橋，延伸到聶斯特河沿岸地區。不過美方不認為俄羅斯能在未來幾週內就達成這項目標。聶斯特河沿岸位於烏克蘭西南部與鄰國摩爾多瓦邊界，並被親俄分離主義分子控制。

海恩斯說，普廷很可能認為，俄羅斯比對手更有能力和意願承受挑戰，並指望這樣的堅持，能削弱西方國家對烏克蘭的支持，讓美國和歐洲聯盟的決心，隨著糧食短缺、通貨膨脹和能源價格問題惡化而減弱。不過海恩斯也指出，俄國若未從國內動員更多軍隊，建立大規模的軍事力量，也難以實現這樣的目標。

海恩斯也預測，普廷的行事將會變得更加難以預測，也可能會下令俄羅斯進行戒嚴，以支持自身的野心，不過她也提到，除非俄羅斯面臨「生存威脅」，不然普廷不太可能會下令動用核武器。

美國國家情報首長海恩斯指出，俄羅斯總統普廷的野心不會止於烏東頓巴斯地區（Donbas），而是想要建立一個緩衝區，從黑海沿岸一直到聶斯特河沿岸（Transnistria）地區，但這樣的目標需要龐大的軍力規模，很難在數週內達成。（圖擷自GoogleMap）

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