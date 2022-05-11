中國資助建設項目 成斯里蘭卡揮霍債務陷阱

2022/05/11 00:18

〔中央社〕一座沒有飛機的機場、一家沒有客人的旋轉餐廳、一個負債累累的海港，這些中國資助的建設項目，成了斯里蘭卡政府揮霍無度且沒人在意的紀念碑，也讓斯里蘭卡經濟危機更加惡化。

法新社報導，這個南亞島國為填補多年預算短缺和貿易赤字，大肆借貸，但卻浪費巨額資金在一些考慮欠周的基礎建設項目上，進一步耗盡公共資金。

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斯里蘭卡正身陷1948年脫離英國獨立以來，最嚴重的金融危機，停電好幾個月以及食物、燃料嚴重短缺，令該國2200萬人苦不堪言。

數週以來要求政府為其經濟管理不善下台的大抵和平抗議活動，9日演變成暴亂，政府支持者與示威抗議群眾爆發衝突，造成5人死亡，至少225人受傷。

斯里蘭卡政壇勢力強大的拉賈帕克薩（Rajapaksa）家族，在家鄉赫班托達（Hambantota）推動許多「白象建設計畫」（white-elephant projects，昂貴但無用項目），加劇了危機。這個家族利用其政治影響力和中國數十億美元貸款，意圖將這偏遠鄉村地區變為重要經濟樞紐，但以失敗收場，那些建設如今塵封當地。

授權推動許多建設項目的總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）於9日暴亂發生當天宣布辭職。但他的胞弟戈塔巴耶（Gotabaya）仍是總統。

基礎建設計畫的核心，是在世界最繁忙的東西海運航道上打造一個深海港口，其目的是為了刺激工商業活動。然而從港口開始營運那一刻起，資金便一直失血。

長期住在赫班托達的居民丁努卡（Dinuka）告訴法新社：「當建設計畫宣布時，我們滿懷希望。但現在已沒有任何意義。那個港口不是我們的，我們正為了生活而掙扎。」

赫班托達無力承擔中國資助其建設的這筆14億美元貸款，6年來損失了3億美元。

2017年，一家中國國有企業與海港簽下99年租約，這項交易招致整個地區擔憂，因北京在印度洋得到了一個戰略立足點。

俯瞰港口的是另一項中國支持的奢侈品：一座耗資1550萬美元、自啟用以來大抵沒使用的會展中心。

附近則是拉賈帕克薩機場（Rajapaksa Airport），該機場建造時獲中國2億美元貸款。但機場門可羅雀，以致一度甚至連電費都付不起。

在首都可倫坡（Colombo），一個由中國資助的665英畝人工島嶼港市建設計畫，目標是成為足以和杜拜（Dubai）匹敵的金融樞紐。

然而，批評者早已明白警告，該項目將成為一個「隱藏債務陷阱」。1110510

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