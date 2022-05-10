為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國堅持清零抗疫 WHO：持續不下去

    5日在上海一處因疫情封鎖的街區景象。（路透檔案照）

    5日在上海一處因疫情封鎖的街區景象。（路透檔案照）

    2022/05/10 23:53

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國政府在對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情上，堅持「清零（零確診）」政策，但是嚴苛的封鎖措施引爆龐大民怨。世界衛生組織（WHO）10日指出，中國以「清零」策略來擊敗這場疫情，「持續不下去」。

    世衛秘書長譚德塞在記者會上說，「談到零確診策略，考量到現在病毒的行為、以及我們預期未來會有的情況，我們不認為這能夠持續下去」。他並指出，世衛已經針對這個問題，與中國專家討論過，「我們指出，這種方式持續不下去．．．我想，（防疫策略）轉變會非常重要」。

    世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）說，是時候按下「重新設定」鈕，任何對抗新冠病毒大流行疫情的措施，應該展現「對個人和人權該有的尊重」，他呼籲平衡防疫管控措施與其對社會、對經濟的影響。

    另一名世衛專家、流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）說，不可能阻止新型冠狀病毒在全球各地的傳播，而是要降低病毒傳播，「我們的目標，在全球層級上來說，不是找出所有的確診病例並且阻止所有的病毒傳播，這在當前實在是不可能」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國強制入戶消毒 無通知又丟棄食物惹民怨
    2022/05/10 18:48

    中國強制入戶消毒 無通知又丟棄食物惹民怨
    不只上海！ 北京地鐵擴大封控 已70餘站封閉
    2022/05/10 18:05

    不只上海！ 北京地鐵擴大封控 已70餘站封閉

    余祥銓甩肉12公斤 再創人生事業高峰
    習下鬥爭令護航清零政策 專家：可見廣受黨高層質疑批評
    2022/05/10 10:20

    習下鬥爭令護航清零政策 專家：可見廣受黨高層質疑批評
    痛批上海防疫「比文革抄家荒唐」 中國網友憂心名學者被封殺
    2022/05/10 09:34

    痛批上海防疫「比文革抄家荒唐」 中國網友憂心名學者被封殺
    小廠面臨倒閉潮！中國核酸檢測試劑採購價 從近900元跌到15元以下
    2022/05/09 09:51

    小廠面臨倒閉潮！中國核酸檢測試劑採購價 從近900元跌到15元以下
    中國疫情延燒 范世平：習近平的話證實中國疫苗沒用
    2022/05/09 00:00

    中國疫情延燒 范世平：習近平的話證實中國疫苗沒用
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播