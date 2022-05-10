中國堅持清零抗疫 WHO：持續不下去

5日在上海一處因疫情封鎖的街區景象。（路透檔案照）

2022/05/10 23:53

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國政府在對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情上，堅持「清零（零確診）」政策，但是嚴苛的封鎖措施引爆龐大民怨。世界衛生組織（WHO）10日指出，中國以「清零」策略來擊敗這場疫情，「持續不下去」。

世衛秘書長譚德塞在記者會上說，「談到零確診策略，考量到現在病毒的行為、以及我們預期未來會有的情況，我們不認為這能夠持續下去」。他並指出，世衛已經針對這個問題，與中國專家討論過，「我們指出，這種方式持續不下去．．．我想，（防疫策略）轉變會非常重要」。

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世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）說，是時候按下「重新設定」鈕，任何對抗新冠病毒大流行疫情的措施，應該展現「對個人和人權該有的尊重」，他呼籲平衡防疫管控措施與其對社會、對經濟的影響。

另一名世衛專家、流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）說，不可能阻止新型冠狀病毒在全球各地的傳播，而是要降低病毒傳播，「我們的目標，在全球層級上來說，不是找出所有的確診病例並且阻止所有的病毒傳播，這在當前實在是不可能」。

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