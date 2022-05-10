也是俄烏戰爭冤魂 黑海海豚死亡數量異常升高

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，可能也導致近日海豚死亡數量升高。示意圖，法國外海的海豚。（法新社）

2022/05/10 23:01

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，可能也導致近日海豚死亡數量升高。科學家指出，最近黑海海域鯨豚擱淺或者被漁網纏住的數量異常高，研究人員相信，這可能與約20艘俄國軍艦和侵略烏克蘭的軍事活動，造成黑海北部海域噪音污染增加所致。

《衛報》10日報導，俄烏戰爭以來，土耳其在其西部臨黑海沿岸紀錄到常見的海豚「短吻真海豚」（Delphinus delphis）擱淺數量上升，已經超過80隻海豚被發現擱淺死亡，「土耳其海洋研究基金會」（Tudav）稱這是「不尋常的增加」。

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該基金會主席厄茲圖克（Bayram Öztürk）說，初步調查發現，這些海豚有一半是被漁網纏住致死，另一半的死因「還未解」，既沒有被漁網纏繞，也沒有槍傷痕跡，他說，所能想到的可能性，「聽覺創傷」（Acoustic trauma）是一個，不過他也說，還沒有在黑海的低頻聲納可能造成什麼影響的證據，「因為我們從未見過這麼多船、在這麼長一段時間製造這樣的噪音，科學總是要求證據。」

海軍通常仰賴聲納監測敵方潛艦活動，海洋哺乳類動物也依賴聲音來溝通或其他機能，水下噪音可能對鯨豚類造成嚴重、甚至致命的影響。

根據烏克蘭國家科學院研究員戈丁（Pavel Gol’din）說法，聽覺創傷或可解釋這些海豚擱淺事件，軍事活動造成的持續性水下噪音也能解釋最近牠們遭漁網意外捕撈到的比率較高。

他說，持續的水下噪音或許不會直接導致這些動物死亡，但是仍可能造成嚴重傷害，因為鯨豚等動物可能為了避開這些噪音，被迫前往不熟悉海域，「這或許是魚類、鯨豚大量往南遷的原因」。

保加利亞保育組織「綠色巴爾幹」（Green Balkans）專案經理帕波夫（Dimitar Popov）也認同這說法。他說保加利亞海域也監測到類似的情況，大多數是發生在生活在黑海的黑海港灣鼠海豚（Phocoena phocoena relicta）。

該組織過去4年監測遭意外捕撈鯨豚事件，春季最少、夏季最多，但是今年春季已經有50隻遭意外捕撈，相當於2019年夏季的高峰值。

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