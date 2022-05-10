2024不挺川普！又有前閣員倒戈 前國防部長艾斯培開砲

美國前防長艾斯培（右）受訪指出，他不支持川普（左）2024再披戰袍，還批評川普缺乏氣節，不會將國家利益擺在個人利益之前。（路透資料照）

2022/05/10 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）10日說，他不支持川普2024再披戰袍，還批評川普缺乏氣節（integrity），不會將國家利益擺在個人利益之前。

據《路透》報導，美國前國防部長、川普內閣之一的艾斯培接受媒體訪問，被問到是否會支持川普再戰2024？他斷然回答「不」，也讓他成為了川普內閣中第一個公開反對的閣員。

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艾斯培說：「所有民選官員都必須具備一些基本條件：他們必須將國家擺在個人之前，他們必須有氣節和原則，他們必須跨越鴻溝、凝聚和團結人民；對我而言，川普不具備這些條件。」

艾斯培也呼籲共和黨積極尋求新人選，在年底期中選舉以及2024總統大選期間專注於4個核心問題，包括強化國防軍事、低稅率、鬆綁管制及保守派法官。

報導指出，雖然川普2020年敗給拜登後，並未宣布競選2024年總統大位，但他曾多次表示，他會讓他的支持者「高興」。目前川普正面臨多項調查和訴訟，包括其公司的金融財政問題、政府機密文件爭議及2021年美國國會暴動案等。

據悉，艾斯培近期曾在受訪時痛批川普是「民主的威脅」，而川普也回擊批評艾斯培「軟弱而毫無效率」。而在此之前，美國前司法部長巴爾（William Barr）也曾指出，共和黨不該提名川普作為2024總統候選人。

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