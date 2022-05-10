烏克蘭戰事重傷俄羅斯 《彭博》：美國對中國戰略加速轉向

美國總統拜登（左）和中國國家主席習近平（右）。（美聯社檔案照）

2022/05/10 19:25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《彭博》10日分析，烏俄戰爭沒完沒了，造成俄羅斯元氣大傷後，美國拜登政府的高階幕僚愈發相信，美國可能從中獲取意想不到的優勢，更有機會加速推進對抗中國的長期戰略。

多位美國官員表示，烏俄戰事對俄國造成的人員損傷，以及一連串的國際制裁，將使俄國在未來幾年跌跌撞撞；再加上歐洲各國紛紛提高國防支出，美國將有更多自由空間，加速推進其對中國戰略的轉向。

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美國政府多次公開表明，未來的最大挑戰來自中國，並指中國正運用其經濟和軍事影響力，扭曲「規則為基礎的國際秩序」，包括加強控制香港、擴大南海勢力範圍、壓制新疆人權和異議等。官員和共和、民主兩黨的議員皆警告，中國正密切注意美國及其盟友對俄國侵烏的反應，為台海緊張局勢汲取可能的教訓。

這些官員指出，雖然美方前幾年數度試圖將注意力轉移至亞洲，最後都因為中東或其他地區出現變故而出現變數，包括前總統歐巴馬的「轉向亞洲」（pivot to Asia）策略，而現在目光也都集中在烏克蘭，但美方相信「這次可能會不一樣」。

華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）執行長方登（Richard Fontaine）也認為，烏俄之戰對於美國戰略轉向是「短空長多」。

2名美國國防部官員指出，若烏克蘭危機使歐洲提升自衛能力，美國就更能在亞洲施展手腳，這可能意味一系列的舉措，包括移動軍隊和武器，以及深化與印度－太平洋國家的經濟和政治關係。早在烏俄開戰之前，拜登政府就一直採取措施，將資源和能力轉移到亞洲，包括擴大美、日、印、澳的「四方安全對話」（QUAD）合作，以及締結「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）聯盟，分享核潛艦技術。

中國官員則對烏俄戰爭有助於美國轉向亞洲抱持懷疑立場，指一旦德國增加軍費，而俄國軍事實力弱化，反而可能促成法國總統馬克宏所說的「（歐洲）戰略自主」，使歐洲和美國在中國議題上分道揚鑣。也有其他美國官員認為，不能排除美國在烏克蘭危機下「犧牲亞洲、加碼歐洲」的可能性，須視戰爭結果而定。

此外，由於美國內閣官員和和國家安全機構的注意力短期內全集中在烏克蘭，另一場外國危機或恐怖攻擊可能很快就會發生，迫使美國再次從亞洲事務「分心」。

事實上，拜登政府原本有意在去年底公布其「中國政策」，但迄今仍無消息；國務卿布林肯日前預計對此進行初步說明，但也因武漢肺炎確診而取消，暫未宣布新日期。

據了解，拜登本月20至24日將訪問南韓、日本，此行的重點議題也是美國如何提升對亞洲的關注。

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