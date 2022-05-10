中國人民大學等校退出國際排名 中國學者：不可能脫鉤

中國多所大學「退出」國際大學排名，引發熱議。中國學者說，這和「文化自信」無關，更不是「文化脫鉤」，因為一流大學不可能不融入國際競爭。圖為中國大學招生考試，場外家長把握機會合影。（法新社資料照）

2022/05/10 18:34

〔中央社〕中國的中國人民大學等多所大學「退出」國際大學排名引發熱議。中國教育學者熊丙奇說，這和「文化自信」無關，更不是「文化脫鉤」，因為建設一流大學不可能不融入國際競爭。

今年4月，源自英國的北京哈羅英國學校按照中國教育部政策，改名為「北京市朝陽區禮德學校」，但強調這項決定對學校經營和學生生活沒有直接影響。

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近日，網傳中國人民大學、南京大學、蘭州大學都陸續宣布退出或不參加國際大學排名。陸媒央廣網報導證實，並引述一名知情人士說，「中國人民大學等高校退出所謂的國際大學排名，反映了中國大學、中國教育、中國文化的自主性和勇氣」。

這些看似教育「本土化」的政策引發網友熱議，甚至在當前國際局勢的大背景下，有些人認為這也是一種文化脫鉤的訊號。

不過，在21世紀教育發展研究院院長熊丙奇看來，這跟文化自信和文化脫鉤都沒有關係。教育界多年來就有呼聲，要理性對待大學排行榜，它應該是大學的參考，但不該過度關照。

熊丙奇告訴中央社記者，很多中國的大學校長說不在意排行榜，但具體辦學時還是會看這些排行，尤其是學術研究指標，例如論文發表數這些。國內近年已經在反思其合理性，因為這會影響人才培養。

他認為，「排行榜辦學」導致急功近利，尤其排行榜指標是共性指標，一定無法反映各校自身的特色或傳統。

他說，所謂中國的大學「退出」國際機構排行榜，只是表明校方對待排行榜的態度，不再按照排行榜的指標來建設校系，但這些排行榜還在繼續排，因為即使校方不提供數據，國際機構也會根據公開資料來排行。

熊丙奇說：「一個學校要成為一流，怎麼可能不融入國際競爭？不可能關起門來辦學。」大學要面對的是大學排行榜和辦學之間合理的關係。

至於哈羅北京的改名，網上訊息指出，2021年5月，中共中央辦公廳和國務院辦公廳印發的「關於規範民辦義務教育發展的意見」的通知指出，私立義務教育學校名稱要符合政策規定，其中包括不得冠以「中國、中華、全國、國際、世界、全球」等字樣，也不能使用外國教育機構的名稱。

熊丙奇說，站在國家角度，對義務教育和課程會有規範，很多規定多年前就有，但現在則是嚴格要求守法。

他坦言，在滿足法規的基本要求上，也應該要讓學校展現多元性、自主性。國際學校改名或許會影響某些家長讓孩子入學的意願，但重點還是要看學校自身辦學如何，因為家長對多元辦學一定有需求，「不能以規範為名，就沒有了多樣化辦學」。

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