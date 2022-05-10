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    匯錯補助金意外見日本町公所超復古 台日網友驚呆

    日本山口縣阿武町役所與銀行之間以「3.5吋磁碟片」作為資料往來讓台、日網友驚呆。 （美聯社）

    日本山口縣阿武町役所與銀行之間以「3.5吋磁碟片」作為資料往來讓台、日網友驚呆。 （美聯社）

    2022/05/10 10:14

    〔即時新聞／綜合報導〕日本山口縣阿武町近日因將每戶10萬圓新冠疫情補助金（約新台幣22000元），總計463戶，共計4630萬圓（約新台幣1047萬元）全轉給了一戶人家而召開記者會。但台、日網友關注卻非1047萬元，而是被阿武町役所與銀行「復古」作業模式驚呆了。

    根據日本新聞網 報導，官方在記者會透露，阿武町役所與銀行之間以「3.5吋磁碟片」作為資料往來。日網友驚呆，他們在推特說到，「我見過，沒有用過，電腦可以用那嗎？」、「1張3.5吋磁碟片聽見城市聲音」等。

    台網友也在臉書公開社團「日本行銷最前線」分享說，「1張磁碟片的容量（1.44Mb），可能連稍大一點的圖檔都存不下」、「真的不是假消息嗎？」、「是要多懷舊？」、「移動的古蹟」、「日銀行還支援磁碟片系統？」。

    有網友則分享，「日本資訊化真的超級兩極....消費端超先進但制度端公用領域又神奇到不行...」、「日本一堆公司還只能用傳真機不能用EMAIL下單」、「東京警察局也是掉了2片 （3.5吋磁碟片）」。

    還有網友也說，「台灣國稅局到2010至2013年還在用3.5吋磁碟片，其實也沒那麼古老 」。

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