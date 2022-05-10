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    中國清零新招惹眾怒 白衛兵闖民宅狂噴消毒水、丟光食物

    中國有防疫人員趁著民眾被隔離，竟私自進入民宅直接大量噴灑消毒水，甚至將冰箱內的食物也全部丟棄，官方竟還稱此舉是為了保證防疫「萬無一失」。（圖擷自推特）

    中國有防疫人員趁著民眾被隔離，竟私自進入民宅直接大量噴灑消毒水，甚至將冰箱內的食物也全部丟棄，官方竟還稱此舉是為了保證防疫「萬無一失」。（圖擷自推特）

    2022/05/10 12:33

    〔即時新聞／綜合報導〕為遏阻武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，中國採取高壓封控的清零措施，並因此屢傳爭議做法，中媒消息指出，有防疫人員趁著民眾被隔離，竟私自進入民宅直接大量噴灑消毒水，甚至將冰箱內的食物也全部丟棄，官方竟還稱此舉是為了保證防疫「萬無一失」。

    中媒消息指出，近日網路上流傳，有防疫人員趁至民眾確診被隔離時，竟私自闖入住宅，粗暴地進行消毒，據指包含屋內的傢具、器具等都無一倖免被狂噴消毒水，就連冰箱內的物品也被隨意的清空棄置，相關作法引發網路撻伐，穿著防護裝備（PPE）的「大白」也被批是「白衛兵」。

    後續江蘇省徐州市睢寧縣宣傳部坦承，影片中發生的地點就在當地，但強調進行全面消毒是經過專家指示後才執行的，對於為何將民眾的食物全部丟掉，官方也稱病毒在低溫下可能存活更久，因此為了做到「萬無一失」，聲稱「這也是一種正常的處置方式」

    除了大肆噴灑消毒水及丟棄冰箱內的物品，在網路上也流傳其他畫面，包含屋內的器具被「白衛兵」隨意掃落一地、屋主拒給鑰匙，防疫人員竟直接從屋外攀牆，強行進入室內消毒、剛痊癒離開方艙的民眾被防疫人員當面直接噴灑消毒水。甚至連機房的精密機械，也被直接大噴消毒水，讓網友直呼「這不是消毒，是搞破壞阿」。

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    除了大肆噴灑消毒水及丟棄冰箱內的物品，在網路上也流傳其他畫面，包含屋內的器具被「白衛兵」隨意的掃落一地、剛痊癒離開方艙的民眾被防疫人員當面直接噴灑消毒水。甚至連機房的精密機械，也被直接大噴消毒水。（圖擷自推特）

    除了大肆噴灑消毒水及丟棄冰箱內的物品，在網路上也流傳其他畫面，包含屋內的器具被「白衛兵」隨意的掃落一地、剛痊癒離開方艙的民眾被防疫人員當面直接噴灑消毒水。甚至連機房的精密機械，也被直接大噴消毒水。（圖擷自推特）

    除了大肆噴灑消毒水及丟棄冰箱內的物品，在網路上也流傳其他畫面，包含屋內的器具被「白衛兵」隨意的掃落一地、剛痊癒離開方艙的民眾被防疫人員當面直接噴灑消毒水。甚至連機房的精密機械，也被直接大噴消毒水。（圖擷自推特）

    除了大肆噴灑消毒水及丟棄冰箱內的物品，在網路上也流傳其他畫面，包含屋內的器具被「白衛兵」隨意的掃落一地、剛痊癒離開方艙的民眾被防疫人員當面直接噴灑消毒水。甚至連機房的精密機械，也被直接大噴消毒水。（圖擷自推特）

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