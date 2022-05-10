中國清零新招惹眾怒 白衛兵闖民宅狂噴消毒水、丟光食物
〔即時新聞／綜合報導〕為遏阻武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，中國採取高壓封控的清零措施，並因此屢傳爭議做法，中媒消息指出，有防疫人員趁著民眾被隔離，竟私自進入民宅直接大量噴灑消毒水，甚至將冰箱內的食物也全部丟棄，官方竟還稱此舉是為了保證防疫「萬無一失」。
中媒消息指出，近日網路上流傳，有防疫人員趁至民眾確診被隔離時，竟私自闖入住宅，粗暴地進行消毒，據指包含屋內的傢具、器具等都無一倖免被狂噴消毒水，就連冰箱內的物品也被隨意的清空棄置，相關作法引發網路撻伐，穿著防護裝備（PPE）的「大白」也被批是「白衛兵」。
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後續江蘇省徐州市睢寧縣宣傳部坦承，影片中發生的地點就在當地，但強調進行全面消毒是經過專家指示後才執行的，對於為何將民眾的食物全部丟掉，官方也稱病毒在低溫下可能存活更久，因此為了做到「萬無一失」，聲稱「這也是一種正常的處置方式」
除了大肆噴灑消毒水及丟棄冰箱內的物品，在網路上也流傳其他畫面，包含屋內的器具被「白衛兵」隨意掃落一地、屋主拒給鑰匙，防疫人員竟直接從屋外攀牆，強行進入室內消毒、剛痊癒離開方艙的民眾被防疫人員當面直接噴灑消毒水。甚至連機房的精密機械，也被直接大噴消毒水，讓網友直呼「這不是消毒，是搞破壞阿」。
最近很震撼人的是这类视频— YU （@FreiheitYu） May 8, 2022
除了这个毫无顾忌的粗暴消毒，还有暴力对待普通民众外加骂骂咧咧的录像
这类视频竟然可以由强力执行的一方录制并堂而皇之地发出来，真是匪夷所思 pic.twitter.com/0yArdaMs0c
转朋友转：上海一个朋友介绍说，现在搞入室消毒，主人隔离在方舱不肯交钥匙，就强迫入室了。 pic.twitter.com/GKmNAbHUFF— lily valley （@lilyval15187063） May 8, 2022
白卫兵消毒完成是这样子的— Andy_NY???????? （@USALouisVuitton） May 8, 2022
这是白鬼子扫荡？ pic.twitter.com/TEeaxEsaxh
这不是消毒，是搞破坏啊，机房能这么胡干吗？ pic.twitter.com/MOUeokh4ib— Jam （@Jam79922967） May 8, 2022
如此消毒！闭上眼睛就可以了？将人作为一个物件？这与辱民有何差别？ pic.twitter.com/0AEBbkaPxC— Octopus???????? （@heyrq） April 30, 2022
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除了大肆噴灑消毒水及丟棄冰箱內的物品，在網路上也流傳其他畫面，包含屋內的器具被「白衛兵」隨意的掃落一地、剛痊癒離開方艙的民眾被防疫人員當面直接噴灑消毒水。甚至連機房的精密機械，也被直接大噴消毒水。（圖擷自推特）
除了大肆噴灑消毒水及丟棄冰箱內的物品，在網路上也流傳其他畫面，包含屋內的器具被「白衛兵」隨意的掃落一地、剛痊癒離開方艙的民眾被防疫人員當面直接噴灑消毒水。甚至連機房的精密機械，也被直接大噴消毒水。（圖擷自推特）