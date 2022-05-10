露出中國馬腳！胡錫進推文「南韓恐成烏克蘭」引爆眾怒

中國《環球時報》前總編輯胡錫進。（彭博資料照）

2022/05/10 06:19

〔即時新聞／綜合報導〕南韓5日宣布，正式加入北大西洋公約組織（NATO）卓越聯合網路防禦中心（CCDCOE），成為第一個加入該組織的亞洲國家，中國《環球時報》前總編輯胡錫進針對此事發文評論，稱南韓若走上敵視鄰國的道路，這條道路的盡頭可能就是烏克蘭。這番言論引發南韓軒然大波，紛紛痛罵胡錫進，認為這是中國政府對南韓的威脅。

胡錫進5日針對「南韓成為亞洲第一個參與北約網絡防禦中心的國家」新聞，發了一條英文推文，稱「南韓若與鄰國為敵，便是烏克蘭的下場。」這條推文在南韓掀起熱議，各大媒體也紛紛報導。許多網友也在胡錫進的推文底下留言批評，「你的意思是中國最後會成為俄羅斯？」「如果中國繼續走霸凌鄰國的道路，終點將是俄羅斯。」也有人嘲諷「你知道烏克蘭在踢俄羅斯的屁股，對吧？」「說得對，烏克蘭最終將獲勝」。

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《自由亞洲電台》引述中韓關係專家朴炳久說法，他表示，胡的言論非常無理，俄羅斯是侵略國家，如果中國也像俄羅斯一樣，那將是非常危險的事。南韓誠信女子大學教授徐敬德（音譯）也在推特上憤怒表示，「胡錫進你不過是被操控的吹鼓手，不明白世界潮流也就算了，還在製造垃圾言論。」

旅美時政評論人士楊子立則表示，胡錫進是按著習近平的口味說話，如此便說明中共是堅定站在俄羅斯一邊，發出這種聲音實際上代表中共在威脅南韓，但因中國官方發言還需顧到臉面，若讓一個媒體人來說這種話，運作的空間比較大。

諸如“中國若與我為敵，便將把太極旗插上天安門城樓”“中國再這樣下去，就是第二個俄羅斯”；“中國政府出面說這種話不合適，所以指使媒體人出來說”；“這就是中國不可能真正崛起的原因，很慚愧曾以為中國會成為亞洲的中心”等等。

胡錫進推文。（圖擷取自推特）

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