中國擬投資所羅門海上基建 澳洲再表憂慮

南太平洋島國索羅門群島與中國證實已簽署「中索雙邊安全合作框架協議草案」。圖為2019年10月9日索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞訪問北京，會晤國務院總理李克強，雙方並簽署數份協議。（路透）

2022/05/09 22:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲總理莫里森（Scott Morrison）9日直指，中國覬覦太平洋的野心，人盡皆知。他矢言，澳洲將與盟國攜手合作，確保中國不會在索羅門群島建立軍事基地。

正當世界關注焦點放在俄烏戰事狀態，與擔憂其進展是否會增加中國進犯台灣的可能性時，中國上月公佈其與索羅門群島簽署安全合作協議。至今這個協議內容未對外公開，更引發外界質疑

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澳洲銷量最大的《澳洲人報》（The Australian）8日披露了一份名為藍色經濟（Blue Economy）的中索諒解備忘錄，揭示中國正尋求進入所羅門群島豐富的漁業和礦產資源行業。備忘錄顯示，兩國擬共同合作開發「深海捕魚基地」並開發石油、天然氣和海底採礦項目。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）警告說，該備忘錄可以和早些時候中所兩國簽署的安全協議互補，讓中國軍隊獲得軍民兩用的基礎設施。

此前外媒報導，根據草案中的條款，中國可基於種種原因向索國派遣武警、軍事人員和其他武裝力量，「協助維持社會秩序」；此外，經索國同意，中方軍艦還可依據自身需要，到索國進行中途停留、後勤補給以及轉運作業，引發外界揣測，中國可能在索國建立海軍基地。

莫里森上月已警告，若索國允許中國在該國建立軍事基地，將踩到澳洲與美國的「紅線」。

面對中國步步滲透，莫里森呼籲太平洋地區的國家聯合起來，維護本地區利益。他9日在激烈的選前辯論中矢言，澳洲將與盟國攜手合作，確保中國不會在索羅門群島建立軍事基地。

中國在太平洋地區日益增長的影響力成為澳洲5月21日大選前的熱門政治議題。莫里森的保守派政府在最近的民意調查中落後反對派，他因未能阻止中國在澳洲傳統上具有很大影響力的區域簽署協議而備受批評。

美國國務院亞太事務助理國務卿康達上月警告，若中國在索國興建軍事基地，美國不排除做出軍事回應。

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