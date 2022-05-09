俄軍戰車被打爆 強化美陸戰隊捨棄戰車決心

為因應未來與中國發生軍事衝突，美國陸戰隊正在進行數十年來最徹底的轉型，裁戰車、重濱海，為重點目標之一。（取自美軍陸戰隊官網）

2022/05/09 20:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕以驍勇善戰聞名的美國陸戰隊正在進行數十年來最徹底的轉型，依據陸戰隊司令柏格（David Berger）2020年3月提出的「2030年部隊設計」（Force Design 2030）計畫，在2030年後，美國陸戰隊將不再有戰車，終結陸戰隊戰車部隊長達87年的歷史，而俄軍在這次侵烏戰爭中，戰車損失慘重，更強化美陸戰隊捨棄戰車決心。

美國陸戰隊為加強遏制中國，正在印度太平洋地區進行整編，包括大幅削減步兵、重視可在沿海地區靈活運用的部隊構成，推進了採用無人機及反艦飛彈等。

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陸戰隊戰力發展與整合副司令海克爾中將（Karsten Hackl）近日受訪時指出，俄軍戰車在烏克蘭損失慘重，其中一個原因就是燃料補給車隊往往成為烏軍首要打擊目標，失去燃料的戰車就成為活靶，因此西太平洋作戰，陸戰隊不能讓戰車的這項弱點影響部隊機動力。

海克爾直指，看到烏克蘭戰場的情況，陸戰隊未來面對西太平洋的作戰環境，戰車除了在台灣以外幾乎派不上用場，因此捨棄戰車的決定是必要改革。

若情況真的需要主力戰車支援的話，海克爾中將表示，未來所有主力戰車部隊都將由美國陸軍提供，因為美軍目前擬定的西太平洋作戰設想中，各軍種的整合將比以往戰爭更加密切，也是取勝的關鍵，因此陸戰隊捨棄的戰車火力和防護力，將由陸軍填補，提升兩軍種之間的互補程度。

不過目前美軍內部仍有相當多反對陸戰隊捨棄戰車的意見，由於本位主義加上對於新計畫缺乏實戰驗證的擔憂，陸戰隊仍需要花更多時間說服政府和國會接受這項全新改革。

「2030年部隊設計」計畫打算縮編戰機數量、減少陸戰隊在地面戰的角色，以及成立配備飛彈和無人機的「陸戰隊濱海作戰團」（Marine Littoral Regiments），透過威嚇敵軍船艦和軍機等方式阻止其控制爭議地區，特別是在太平洋地區。

計畫提出，以步兵和砲兵為主，到2030年前削減1.2萬人並廢除所有坦克，另一方面推進採用射程長且具靈活性的反艦飛彈及無人機。取代阿富汗及中東的內陸地區等，把重點轉移到印度太平洋沿海地區的戰鬥。

陸戰隊為美國6大獨立軍種之一，與海軍地位平行，美國總統甚至可以繞過國會直接指揮，其主要的職責是利用美國海軍下屬的所有艦隊船隻，以最快速度抵達全球各地每個危機發生地執行各種戰鬥任務。

美國陸戰隊司令四星上將柏格，主導陸戰隊的戰略轉型。（法新社資料照）

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