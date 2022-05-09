從亞速鋼鐵廠撤離！ 聯合國：170位平民抵達札波羅熱

聯合國人道事務協調廳指出，一支從亞速鋼鐵廠撤離，載著逾170位平民的車隊，已經抵達札波羅熱。（圖擷取自@OCHA_Ukraine推特）

2022/05/09 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）7日指出，烏南港城馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）內的婦孺和年長平民已全部撤離，而稍早聯合國也證實，一支載著「撤離平民」的車隊，已於8日晚間抵達烏國中東部的札波羅熱（Zaporizhzhia）。

據英媒《太陽報》報導，聯合國人道事務協調廳（UN OCHA）稍早指出，在紅十字會（Red Cross）的協助下，一支從亞速鋼鐵廠撤離，載著逾170位平民的車隊，已於8日晚間抵達札波羅熱；而目前從馬立波及鋼鐵廠撤出的總人數，已經超過600位。

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聯合國駐烏克蘭人道主義協調員盧布拉尼（Osnat Lubrani）也在推特上說：「我們的工作尚未完成，我不會忘記那些遭拋在後面的人」；而人道事務協調廳也強調，將繼續透過聯合國，努力協助需要幫助的人。

????BREAKING: 170+ people just arrived in Zaporizhzhia, through a @UNOCHA - @ICRC operation. This bring the total number of people evacuated from Azovstal & Mariupol to more than 600.



The @UN will continue its efforts to reach people in need of assistance. https://t.co/is3FgxReLB pic.twitter.com/EU27DKor72 — OCHA Ukraine （@OCHA_Ukraine） May 8, 2022

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