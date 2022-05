從亞速鋼鐵廠撤離！ 聯合國：170位平民抵達札波羅熱

2022/05/09 15:43

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)7日指出,烏南港城馬立波(Mariupol)亞速鋼鐵廠(Azovstal)內的婦孺和年長平民已全部撤離,而稍早聯合國也證實,一支載著「撤離平民」的車隊,已於8日晚間抵達烏國中東部的札波羅熱(Zaporizhzhia)。

據英媒《太陽報》報導,聯合國人道事務協調廳(UN OCHA)稍早指出,在紅十字會(Red Cross)的協助下,一支從亞速鋼鐵廠撤離,載著逾170位平民的車隊,已於8日晚間抵達札波羅熱;而目前從馬立波及鋼鐵廠撤出的總人數,已經超過600位。

聯合國駐烏克蘭人道主義協調員盧布拉尼(Osnat Lubrani)也在推特上說:「我們的工作尚未完成,我不會忘記那些遭拋在後面的人」;而人道事務協調廳也強調,將繼續透過聯合國,努力協助需要幫助的人。

????BREAKING: 170+ people just arrived in Zaporizhzhia, through a @UNOCHA - @ICRC operation. This bring the total number of people evacuated from Azovstal & Mariupol to more than 600.



The @UN will continue its efforts to reach people in need of assistance. https://t.co/is3FgxReLB pic.twitter.com/EU27DKor72