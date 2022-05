日本人口連11年減少 馬斯克示警：若不改變日本將不復存在

2022/05/09 12:47

〔即時新聞/綜合報導〕日本少子化狀況嚴重,人口持續減少,最新統計顯示,日本2021年10月1日,總人口為1億2550萬2000人,比2020年10月1日減少了64.4萬人,創70年來最大降幅,連全球首富、特斯拉和SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)都對日本人口減少狀況感到憂心,稱狀況若不改變,日本未來將不復存在。

日本總務省統計局在4月15日發佈2021年人口普查數據,截至2021年10月1日,包含外國人在內的日本總人口數為1億2550萬2000人,比2020年減少64.4萬人,不但是連續11年人口減少,還創下自1950年來的人口最大減幅;若以日本人來看,日本人為1億2278萬人,也比去年同期少61.8萬。

日本人口減少除了億情大流行,嚴格的邊境管制也讓外國勞工大幅減少,目前日本14 歲及以下人口占總人口的11.8%,創歷史新低,而65歲及以上人口占總人口的28.9%,同樣創歷史新高。

面對日本人口持續減少,全球首富、特斯拉和SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)也忍不住表示,稱冒著說出顯而易見的事實的風險,除非出現改變讓出生率超過死亡率,不然日本未來將會不復存在,憂「這對世界來說將是巨大損失。」

At risk of stating the obvious, unless something changes to cause the birth rate to exceed the death rate, Japan will eventually cease to exist. This would be a great loss for the world.