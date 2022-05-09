日本人口連11年減少 馬斯克示警：若不改變日本將不復存在

最新統計顯示，日本2021年10月1日，總人口為1億2550萬2000人，比2020年10月1日減少了64.4萬人，創70年來最大降幅。（路透）

2022/05/09 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕日本少子化狀況嚴重，人口持續減少，最新統計顯示，日本2021年10月1日，總人口為1億2550萬2000人，比2020年10月1日減少了64.4萬人，創70年來最大降幅，連全球首富、特斯拉和SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）都對日本人口減少狀況感到憂心，稱狀況若不改變，日本未來將不復存在。

日本總務省統計局在4月15日發佈2021年人口普查數據，截至2021年10月1日，包含外國人在內的日本總人口數為1億2550萬2000人，比2020年減少64.4萬人，不但是連續11年人口減少，還創下自1950年來的人口最大減幅；若以日本人來看，日本人為1億2278萬人，也比去年同期少61.8萬。

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日本人口減少除了億情大流行，嚴格的邊境管制也讓外國勞工大幅減少，目前日本14 歲及以下人口占總人口的11.8%，創歷史新低，而65歲及以上人口占總人口的28.9%，同樣創歷史新高。

面對日本人口持續減少，全球首富、特斯拉和SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）也忍不住表示，稱冒著說出顯而易見的事實的風險，除非出現改變讓出生率超過死亡率，不然日本未來將會不復存在，憂「這對世界來說將是巨大損失。」

At risk of stating the obvious, unless something changes to cause the birth rate to exceed the death rate, Japan will eventually cease to exist. This would be a great loss for the world. — Elon Musk （@elonmusk） May 7, 2022

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