為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本人口連11年減少 馬斯克示警：若不改變日本將不復存在

    最新統計顯示，日本2021年10月1日，總人口為1億2550萬2000人，比2020年10月1日減少了64.4萬人，創70年來最大降幅。（路透）

    最新統計顯示，日本2021年10月1日，總人口為1億2550萬2000人，比2020年10月1日減少了64.4萬人，創70年來最大降幅。（路透）

    2022/05/09 12:47

    〔即時新聞／綜合報導〕日本少子化狀況嚴重，人口持續減少，最新統計顯示，日本2021年10月1日，總人口為1億2550萬2000人，比2020年10月1日減少了64.4萬人，創70年來最大降幅，連全球首富、特斯拉和SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）都對日本人口減少狀況感到憂心，稱狀況若不改變，日本未來將不復存在。

    日本總務省統計局在4月15日發佈2021年人口普查數據，截至2021年10月1日，包含外國人在內的日本總人口數為1億2550萬2000人，比2020年減少64.4萬人，不但是連續11年人口減少，還創下自1950年來的人口最大減幅；若以日本人來看，日本人為1億2278萬人，也比去年同期少61.8萬。

    日本人口減少除了億情大流行，嚴格的邊境管制也讓外國勞工大幅減少，目前日本14 歲及以下人口占總人口的11.8%，創歷史新低，而65歲及以上人口占總人口的28.9%，同樣創歷史新高。

    面對日本人口持續減少，全球首富、特斯拉和SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）也忍不住表示，稱冒著說出顯而易見的事實的風險，除非出現改變讓出生率超過死亡率，不然日本未來將會不復存在，憂「這對世界來說將是巨大損失。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日首相岸田文雄：原則上禁止進口俄羅斯原油
    2022/05/09 12:15

    日首相岸田文雄：原則上禁止進口俄羅斯原油
    G7承諾逐步停止進口 岸田：淘汰俄油需要時間
    2022/05/09 10:30

    G7承諾逐步停止進口 岸田：淘汰俄油需要時間

    魔法拉提技術 讓妳居家輕鬆防「溢」
    武漢肺炎》日本各地疫情升溫 東京連2天新增病例高於上週
    2022/05/08 19:51

    武漢肺炎》日本各地疫情升溫 東京連2天新增病例高於上週
    日本青年局長小倉將信：岸田政權對台灣非常友好親近
    2022/05/07 10:48

    日本青年局長小倉將信：岸田政權對台灣非常友好親近

    報酬率大超車！「這時刻」加碼勝率大增？
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播