拼裝機？ 俄鷹-10無人機機翼與機尾號碼竟不一致...

被擊落的無人機殘骸，它機翼與機尾的號碼不一樣。（圖擷取自@ameliairheart推特）

2022/05/09 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，烏克蘭空軍已經控制了烏國領空，讓俄軍不敢貿然以戰機、直升機進犯，改用無人機偵察烏軍，有消息指出俄軍使用的無人機品質開始下降，一架被擊落的無人機殘骸，它身上各部件的編號明顯不相同。

推特帳號@ameliairheart在推特PO出一張照片，可以看到照片中的鷹-10（Orlan-10）無人機殘骸，它的機翼號碼寫著「11451」，機尾的號碼末碼雖然損毀但其他可以辨識區塊則寫著「1143」，原PO在貼文中表示「最近被擊落的俄羅斯鷹-10無人機有圓形代碼，中翼與機尾的號碼不一樣，這證明了這架無人機混合了其他機的零件。」

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英國國防部日前在官方推特表示，烏軍目前有大部分的領空制空權，使俄軍無法透過空軍壓制與控制，因為有被烏軍擊落的風險，俄軍軍機只能在烏東、烏南區域活動，給地面部隊提供的支援非常有限，只能在防空區域外進行遠程攻擊，或是改派無人機偵察。

烏克蘭國防部日前也在推特PO出慶祝擊落了300架俄軍無人機的祝賀圖，並表示「300多架無人機再也不會為佔領者服務了，我們正在為地球與天空清除垃圾，為了更接近勝利，提供烏軍重型武器加入光榮的狩獵吧。」

A recently downed Russian Orlan-10 UAV carries an interesting mix of "circle codes". The code on the center wing segment is 11451, while the code on the horizontal stabilizer is 1143x. This suggests a mixing of parts from different UAVs. 1/2 https://t.co/JHHprqr0g1 pic.twitter.com/lZwkJBIWD9 — Amelia Smith （@ameliairheart） May 8, 2022

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