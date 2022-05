拼裝機？ 俄鷹-10無人機機翼與機尾號碼竟不一致...

2022/05/09 12:38

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭,烏克蘭空軍已經控制了烏國領空,讓俄軍不敢貿然以戰機、直升機進犯,改用無人機偵察烏軍,有消息指出俄軍使用的無人機品質開始下降,一架被擊落的無人機殘骸,它身上各部件的編號明顯不相同。

推特帳號@ameliairheart在推特PO出一張照片,可以看到照片中的鷹-10(Orlan-10)無人機殘骸,它的機翼號碼寫著「11451」,機尾的號碼末碼雖然損毀但其他可以辨識區塊則寫著「1143」,原PO在貼文中表示「最近被擊落的俄羅斯鷹-10無人機有圓形代碼,中翼與機尾的號碼不一樣,這證明了這架無人機混合了其他機的零件。」

英國國防部日前在官方推特表示,烏軍目前有大部分的領空制空權,使俄軍無法透過空軍壓制與控制,因為有被烏軍擊落的風險,俄軍軍機只能在烏東、烏南區域活動,給地面部隊提供的支援非常有限,只能在防空區域外進行遠程攻擊,或是改派無人機偵察。

烏克蘭國防部日前也在推特PO出慶祝擊落了300架俄軍無人機的祝賀圖,並表示「300多架無人機再也不會為佔領者服務了,我們正在為地球與天空清除垃圾,為了更接近勝利,提供烏軍重型武器加入光榮的狩獵吧。」

A recently downed Russian Orlan-10 UAV carries an interesting mix of "circle codes". The code on the center wing segment is 11451, while the code on the horizontal stabilizer is 1143x. This suggests a mixing of parts from different UAVs. 1/2 https://t.co/JHHprqr0g1 pic.twitter.com/lZwkJBIWD9