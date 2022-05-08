無預告突訪烏克蘭 美第一夫人：我們支持烏克蘭人

吉兒（前排右三）與歐倫娜（右）8日與烏克蘭孩童一同製作充當母親節禮物的紙熊。（路透）

2022/05/08 23:54

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國第一夫人吉兒·拜登（Jill Biden）8日在未事先宣布的情況下前往烏克蘭，於該國西南部小鎮烏日霍羅德（Uzhhorod）的一所收容流離失所者的小學，與烏國第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）見面。

吉兒目前正在東歐訪問，她此行除了造訪派駐當地的美軍、會見羅馬尼亞第一夫人卡門．伊爾哈尼斯與斯洛伐克女總統查普托娃，8日母親節當天原定要探視在斯洛伐克避戰的烏克蘭難民，事前不曾透露會越境進入烏克蘭，並與烏國第一夫人歐倫娜見面。

請繼續往下閱讀...

此外，這也是歐倫娜自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，首度公開露面。吉兒與這所由小學改建、收容包括48名兒童在內的避難中心告訴歐倫娜，她要在母親節當天造訪烏克蘭，「我們認為向烏克蘭人民展示這場戰爭必須停止至為重要...這場戰爭很殘酷，美國人支持烏克蘭人」。

曾在開戰之初致函吉兒的歐倫娜，則感謝吉兒造訪烏克蘭的勇敢之舉，表示烏克蘭人已感受到美國支持；吉兒在具有象徵意義與重要性的母親節當天來訪，讓他們感受到吉兒的愛與支持。

吉兒與歐倫娜的夫婿，美國總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基，也在8日透過七大工業國（G7）領袖視訊會議於線上見面。多國領導人與政要在烏戰爆發後親赴基輔並與澤倫斯基見面以示支持，但並不包括拜登。

美國第一夫人吉兒˙拜登（左）8日在烏克蘭西南部小鎮與烏克蘭第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基（右）見面。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法