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    反覆篩不停！中國疫情處處復燃 吉林才清零又要全員測核酸

    中國武漢肺炎疫情燒不停，吉林省吉林市上個月才宣布「社會面清零」，明天起又將展開全員核酸檢測；圖為4月份吉林穿上防護服的消毒人員準備噴灑消毒水。（法新社資料照）

    中國武漢肺炎疫情燒不停，吉林省吉林市上個月才宣布「社會面清零」，明天起又將展開全員核酸檢測；圖為4月份吉林穿上防護服的消毒人員準備噴灑消毒水。（法新社資料照）

    2022/05/08 22:31

    〔中央社〕中國吉林省吉林市上個月才宣布「社會面清零」，官方表示明天起又將展開全員核酸檢測武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），而上海市金山、奉賢兩區也從今天起核酸篩查。當前中國多地正進入「反覆篩、篩不停」的防疫情況。

    從社群平台微博上，以關鍵字「全員核酸篩查」或「靜態管理」等搜尋，可看到央視新聞等不少媒體發布，有關近期各地核酸篩查的消息。

    吉林省吉林市新冠肺炎（COVID-19）疫情防控工作領導小組辦公室今天發布，9日6時至10日6時，在城區範圍內停止一切非必要人員流動，實行靜態管理，進行核酸採樣，理由是「為鞏固疫情社會面清零成果，有效保障生產生活秩序逐步恢復」。

    吉林市曾在4月8日宣布達到社會面清零，28日起有序恢復城區生活秩序。

    另外，上海市金山區是全市最早在4月20日宣布達到社會面清零的行政區。但金山和奉賢區卻在7日先後發布通知，指8、9日連續兩天在全區範圍開展開2次全員核酸篩查，期間實行全域靜態管理。

    中新網報導，在江西省，有500萬常住人口的宜春市成為「一例封城」的最新例子。宜春在7日發現一例初篩陽性人員，為「及時全面排查疫情風險隱患」，從8日6時起在城區內實施靜態管理，解除時間另行通知，期間每戶居民每2天派1人外出一次採購生活必需品，每次出門不超過小時。

    在河北省，唐山市樂亭縣（人口約45萬）及遷西縣（人口約36萬）、保定市涿州市（人口約66萬）、邯鄲市成安縣（人口約40萬人）等多處都在8日展開全員核酸檢測，理由是「鞏固來之不易的防疫成果」、篩查因五一假期人員流動帶來的潛在風險人員。涿州市並全員核酸期間，全市保持「靜默狀態」。

    對於這些沒有明確疫情變化但又展開全員核酸的情況，網友的反應是「又來了」，質問「哪來的風險？」，並說「官方通報0（新增病例），但就是封著」等，還有網友表示，「封城就封城，還靜默」。

    頻繁核酸篩檢讓一些網友覺得「不科學」，也有人苦中作樂，表示在出入公共場所都必須有48小時檢測報告的情況下，現在看到核酸檢測點就想進去「續命」。在社群平台推特（Twitter）上有網友發文說，「去哪都要48小時內的核酸檢測報告，現在人的保質期還沒一袋麵包長，好離譜」！

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