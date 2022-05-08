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    接連傳出擱淺海豚遭虐死 NOAA重金懸賞追真凶

    NOAA週五（6日）宣布，將提供各2萬美元（折合新台幣約59萬元）的懸賞獎金，徵求這兩起虐待海豚事件的真凶線索。海豚示意圖。（美聯社）

    NOAA週五（6日）宣布，將提供各2萬美元（折合新台幣約59萬元）的懸賞獎金，徵求這兩起虐待海豚事件的真凶線索。海豚示意圖。（美聯社）

    2022/05/08 23:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國近期發生兩起海豚遭虐死事件。先前在佛羅里達州才發生一起海豚遭長矛物刺穿頭部身亡的案件，另一邊德州也有一隻海豚在德州海灘上擱淺，卻不斷被附近遊客騷擾，最後不幸身亡。NOAA（美國國家海洋暨大氣總署）週五（6日）宣布，將提供各2萬美元（折合新台幣約59萬元）的懸賞獎金，徵求這兩起事件的真凶線索。

    根據NBC報導，美國當地於3月24日時發現一隻海豚死於邁爾斯堡的海灘上（Fort Myers Beach），刺穿其頭部的長矛物就是致命的關鍵。NOAA懷疑海豚是在乞食的時候被刺穿，但乞食並不是海豚的自然行為，懷疑此案與非法餵食有關。

    時隔兩週，另一隻海豚於4月10日在德州金塔納海灘上擱淺後死亡。根據「德州海洋哺乳動物擱淺網站」粉絲專頁發文指出，海豚擱淺後雖有遊客協助通知動保團體，但有更多的遊客不斷騷擾牠，甚至試圖騎在牠身上。最後這條海豚在遊客的虐待下不幸死亡。

    事後，NOAA也在4月26日的聲明中公開了海豚的死因。諷刺的是，這條海豚是溺死的，而這樣的死亡方式對海洋哺乳動物來說是相當罕見的，但根據研究得出結論，有些動物也可能因為極度恐慌導致過度換氣，造成類似溺水的死亡原因。而NOAA也表示，將再提供2萬美元的懸賞獎金，以找出德州海豚死亡事件的相關人員。

    動保團體呼籲，當人們遇到擱淺的海豚時，應讓動物保持直立，避免讓氣孔泡在水中，再適度地將水淋在氣孔上保持濕潤。不過最好的解決方式還是立即聯絡相關救援組織，才能避免憾事發生。

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